С 2023 года в Украине празднуют Рождество 25 декабря вместе с подавляющим большинством верующих мира. Однако Александр Усик продолжает отмечать по старому юлианскому календарю, то есть 7 января, сообщает 24 Канал.

Как Усик поздравил с Рождеством 7 января?

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик записал видео по случаю Рождества, которое опубликовал на своей странице в инстаграме.

Боксер пожелал украинцам любви, согласия и тепла, чтобы все родные собрались за праздничным столом. Отдельно Усик призвал подписчиков уважать его выбор праздновать 7 января.

Дорогие друзья, я понимаю, что некоторые празднуют не сегодня, но у каждого есть свое мнение. Я знаю, что в комментариях будут писать, что празднуют не сегодня. Но некоторые украинцы празднуют сегодня. Давайте будем уважать друг друга и с любовью относиться друг к другу. Мы все разные, у нас разные характеры, разные родители, мы в разных городах родились. Но мы все живем в Украине и мы украинцы,

– сказал Усик.

Усик поздравил украинцев с Рождеством 7 января: смотрите видео

Справка. Напомним, что 7 января Рождество празднуют страны, которые придерживаются юлианского календаря религиозных праздников: Беларусь, Россия, Молдова, Казахстан, Сербия. В Украине Рождество на государственном уровне начали отмечать 25 декабря начиная с 2023 года. Это было сделано для объединения православных и католических конфессий, которые ранее праздновали в разные даты. Однако часть православных украинцев продолжает праздновать Рождество по старому стилю.

Где сейчас Усик и чем занимается?