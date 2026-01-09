Внезапное ухудшение погоды в Украине заставили Александра Усика обратиться к украинцам. Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе призвал соблюдать правила дорожного движения, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Усика.
Что Усик сказал украинцам?
В эти январские дни по всей Украине ухудшились погодные условия. Из-за сильного снегопада на дороге образовалась гололедица.
Чемпион мира посоветовал согражданам быть внимательными на автодорогах.
Дорогие друзья, всем доброго дня. Погода лютая, на дороге гололедица – будьте внимательными, пожалуйста. Соблюдайте правила дорожного движения и уважайте друг друга. Не нервничайте, максимально спокойно – всем добра,
– сказал Усик.
Видео обращения Усика к украинцам
Когда Усик вернется на ринг?
- Напомним, что новогодние праздники Александр Усик проводит в Украине вместе со своей семьей. Чемпион мира 7 января поздравил сограждан с Рождеством.
- В 2026 году Усик собирается вернуться на ринг. 38-летний боксер уже определился со следующим соперником. Александр сразится со знаменитым нокаутером Деонтеем Уайлдером. Сейчас команды обоих спортсменов ведут переговоры о бое.
- Менеджер Усика Эгис Климас в интервью The National рассказал, что мегафайт состоится в конце апреля – начале мая. Боксеры встретятся в очном поединке в Лос-Анджелесе или Лас-Вегасе.