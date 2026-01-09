Внезапное ухудшение погоды в Украине заставили Александра Усика обратиться к украинцам. Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе призвал соблюдать правила дорожного движения, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Усика.

Что Усик сказал украинцам?

В эти январские дни по всей Украине ухудшились погодные условия. Из-за сильного снегопада на дороге образовалась гололедица.

Чемпион мира посоветовал согражданам быть внимательными на автодорогах.

Дорогие друзья, всем доброго дня. Погода лютая, на дороге гололедица – будьте внимательными, пожалуйста. Соблюдайте правила дорожного движения и уважайте друг друга. Не нервничайте, максимально спокойно – всем добра,

– сказал Усик.

Видео обращения Усика к украинцам

Когда Усик вернется на ринг?