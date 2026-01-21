Вона також наголосила, що росіянам та білорусам треба заборонити брати участь у турнірах. Перша ракетка світу на пресконференції після матчу на Australian Open відреагувала на заяву Олійникової.

Читайте також Російська тенісистка офіційно змінила громадянство: яку країну представлятиме спортсменка

Що Соболенко відповіла на заяву Олійникової?

Білоруська тенісистка заявила, що говорила вже багато про напружену політичну ситуацію та війну в України. За її словами, вона хоче лише миру.

Очевидно, що я хочу миру, і якби я могла щось змінити, я б обов’язково це зробила. Окрім цього, мені більше нічого сказати,

– сказала Соболенко.

Також перша ракетка світу відповіла, чи вважає несправедливими слова Олійникової, яка звернулася особисто до неї та хотіла би Соболенко, аби спорт залишився поза політикою.

"Послухайте, я тут заради тенісу. Це тенісна подія, і я вже достатньо сказала в минулому. Я просто не хочу говорити тут про політику. Дякую", – висловилася тенісистка.

Що сказала Олійникова про Соболенко?

В інтерв'ю L`Equipe Олександра пригадала, як у 2020 році Соболенко підписала лист на підтримку Лукашенка під час того, як у Білорусі били людей, що виходили на протести вимагаючи демократії.

"Наприклад, про першу ракетку світу – Аріну Соболенко. Ви знали, що у 2020 році вона підписала лист підтримки Лукашенка? Під час протестів у Білорусі, коли людей били на вулицях за вимоги демократії, вона заявила, що Лукашенко — її президент", – розповіла українка.

Що відомо про зв'язки Соболенко із Лукашенком?