Аарон Ремзі свого часу був знаковим гравцем для лондонського Арсенала. Але більшість футбольних фанів знають валлійця через пов'язане з ним "прокляття знаменитостей": після його голів часто помирали відомі люди.

Тепер зірки шоу-бізнесу, політики та інші селебріті можуть нарешті видихнути: Ремзі офіційно оголосив у своєму інстаграмі, що завершує професійну кар'єру.

Чому Ремзі вирішив закінчити з футболом?

У свої 35 років атакувальний хавбек вже не знайшов для себе місця у європейському футболі. Останнім його клубом у Старому Світі став рідний Кардіфф Сіті, після чого Ремзі вирушив догравати у Мексику у складі тамтешнього Пумас.

У зверненні до вболівальників Аарон зазначив, що це було складне рішення, але він вдячний своїй родині, кожного клубу, за який виступав, і особливо національній збірній, бути частиною якої було для нього справжнім привілеєм.

У чому полягає "прокляття знаменитостей" Ремзі?

Як зазначає Вікіпедія, користувачі мережі і таблоїди помітили дивний зв'язок між голами Аарона Ремзі і повідомленнями про смерть відомих людей. Чимало знаменитостей так чи інакше помирали саме після того, як Ремзі відзначався забитими м'ячами.

Серед "жертв" хавбека такі діячі як лідер Аль-Каїди Усама бен Ладен, візіонер та засновник Apple Стів Джобс, лівійський диктатор Муаммар Каддафі, співачка та акторка Вітні Г'юстон, актор Пол Вокер, комік Робін Вільямс, колишній президент США Джордж Буш-старший, співак Девід Бові, актор Алан Рікман, королева Британії Єлизавета ІІ, дизайнер Джорджо Армані.

Прокляття стало таким мемом, що навіть коли Ремзі практично перестав забивати, його все одно жартома "звинувачували" у халепах із селебріті. Наприклад, повідомлення про смерть Папи Римського Франциска надійшло невдовзі після того, як у 2025 році Ремзі тимчасово став у Кардіффі виконувачем обов'язків тренера водночас з роллю гравця.