Манчестер Сіті близький до підписання за шалену суму захисника, який нещодавно грав у Білорусі

Команда Пепа Гвардіоли провалила першу частину сезону. "Містяни" намагаються виправити ситуацію й активно шукають варіанти підсилитися у зимове трансферне вікно.

Чинний чемпіон АПЛ вже наблизився до підписання першого новачка. Ним має стати 20-річний Абдукодір Хусанов, повідомляє 24 Канал з посиланням на авторитетного інсайдера Фабріціо Романо.

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Сенсаційний трансфер

Головний тренер Манчестер Сіті потребує посилення оборони й зупинив свій вибір на молодому захисникові Ланса. Сторони вже погодили умови особистого контракту.

За інформацією Foot Mercato, "містяни" заплатять за Хусанова 50 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Що цікаво, французький клуб придбав гравця у білоруського Енергетика-БГУ влітку 2023 року лише за 100 тисяч євро.

Довідка. Абдукодір Хусанов стане першим представником Узбекистану в Англійській Прем'єр-лізі. У 2023 році він зі збірною U-20 здобув "золото" на Кубку Азії – це поки його єдиний трофей у кар'єрі.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні узбецький захисник провів 16 матчів за Ланс, у яких відзначився одним асистом. Наразі французький клуб посідає сьоме місце в турнірній таблиці Ліги 1.