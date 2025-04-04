Аль-Наср з дублем Роналду розбив Аль-Хіляль у чемпіонаті Саудівської Аравії

У чемпіонаті Саудівської Аравії триває напружена боротьба. За нагороди елітного дивізіону країни змагаються одразу три команди – Аль-Іттіхад, Аль-Хіляль та Аль-Наср.

Аль-Хіляль – Аль-Наср 1:3

Голи: Алі Аль-Булаіхі, 62 – Алі Аль-Хассан, 45+4, Роналду, 47, 88 (П)

У п'ятницю, 4 квітня, відбувся 26-й тур Саудівської Про-ліги-2024/2025. В одному з матчів Аль-Хіляль приймав вдома запеклого суперника зі столиці Аль-Наср, пише 24 канал.

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Важлива перемога Аль-Насра

У першому таймі команди грали обережно, контролюючи м'яч. Аль-Хіляль та Аль-Наср намагались подекуди створювати небезпечні моменти, намагаючись відкрити рахунок.

Спочатку Сергей Мілінкович-Савич з Аль-Хіляля міг відкривати рахунок, але влучив у поперечку. Наприкінці першого тайму Аль-Наср забив гол зусиллями Алі Аль-Хассана.

На початку другої половини гри "Лицарі Неджда" подвоїли перевагу. Забитим м'ячем відзначився Кріштіану Роналду, який став для португальця 930-м у його кар'єрі.

Через 15 хвилин "блакитна хвиля" зуміла відіграти відставання в один м'яч. Гол забив Алі Аль-Булаіхі. А наприкінці матчу Кріштіану Роналду оформив дубль, реалізувавши пенальті.

Таким чином матч завершився перемогою Аль-Насра з рахунком 3:1. "Лицарі Неджда посідають третє місце у турнірній таблиці Саудівської Про-ліги, наблизившись до Аль-Хіляля на три очки.