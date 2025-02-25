Роналду здобув перемогу для Аль-Насра у матчі Про-ліги Саудівської Аравії: відеоогляд гри

Нещодавно Аль-Наср зазнав прикрої поразки у матчі Про-ліги Саудівської Аравії проти Аль-Іттіфака. Проте "Лицарі Неджда" продовжують боротись за найвищі місця у чемпіонаті.

Аль-Вахда – Аль-Наср 0:2

Голи: Роналду, 48, Мане, 90+10 (П)

У вівторок, 25 лютого, відбулись матчі 22-го туру Про-ліги Саудівської Аравії сезону-2024/2025. В одному з них Аль-Вахда вдома приймала Аль-Наср, повідомляє 24 канал.

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Роналду вирішив долю матчу

Матч у Мецці розпочався з курйозної ситуації. Автобус Аль-Насра зламався по дорозі на стадіон. Проте команди все-таки вийшли на поле, хоча із затримкою в годину.

Перший тайм між Аль-Вахдою та Аль-Насром пройшов доволі спокійно. Обидва колективи створювали небезпечні моменти, але справа до забитих м'ячів не дійшла.

На початку другої половини гри Кріштіану Роналду взявся за діло. Адже його команді потрібно здобувати очки, щоб залишатись у боротьбі за чемпіонство.

Легендарний португалець вже на 48-й хвилині поєдинку відкрив лік голам на стадіоні в Мецці. Зірковий форвард "Лицарів Неджда" ефектно замкнув головою подачу з флангу.

У компенсований арбітром час Роналду заробив пенальті, влучивши в руку суперника. Португалець віддав право Садіо Мане пробити 11-метровий, який він впевнено реалізував. Матч завершився з рахунком 2:0.