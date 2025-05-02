Культура Толстоєвського в чистому вигляді: Звєрєв під час матчу обматюкав батька – ганебне відео
- Александер Звєрєв під час матчу 1/8 фіналу на турнірі ATP 1000 в Мадриді програв Франсіско Черундоло та обматюкав свого батька.
- Звєрєв агресивно відреагував на пораду батька, використовуючи російську лайку, що викликало резонанс у мережі.
У Мадриді триває престижний тенісний турнір серії ATP 1000. Під час матчу 1/8 фіналу стався некрасивий епізод за участі другої ракетки світу Александера Звєрєва.
Друга ракетка світу сенсаційно поступився аргентинцю Франсіско Черундоло з рахунком 6:7, 3:6. Окрім несподіваної поразки цей поєдинок також запам'ятався ганебною поведінкою німецького спортсмена, який має російське коріння, повідомляє 24 Канал.
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Облаяв батька чистою російською мовою
Він декілька разів не стримав емоцій. В одному з моментів зірковий тенісист кинув ракетку об корт, а потім посварився з суддею, намагаючись довести правоту після подачі суперника.
Проте найбільший резонанс викликав епізод, коли Зверєв обматюкав свого батька, який є колишнім російським гравцем, а нині його тренером. У відповідь на ігрову пораду щодо техніки удару, Александер агресивно вигукнув: "Та ти за**ав зі своїм обертанням".
Як Звєрєв визвірився на батька: дивіться відео
До слова. Це вже далеко не перший випадок на корті, коли тенісист публічно принижує свого тренера. У 2020 році була подібна ситуація й тоді Звєрєв-старший розплакався на трибунах.
Нагадаємо, що у квітні стався ще один неприємний момент під час матчу Александера Звєрєва. Його під час матчу звинуватили в домашньому насильстві.