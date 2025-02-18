Ліверпуль планує замінити форварда-невдаху на зірку Англійської Прем'єр-ліги

Ліверпуль почав працювати над майбутніми трансферами. "Мерсисайдці" планують підписати нового гравця на позицію центрального нападника.

У клубі незадоволені грою уругвайського форварда Дарвіна Нуньєза. Тому "скаузери" мають наміри придбати зіркового нападника, що грає в АПЛ, повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста Екрема Конура.

Читайте також Чи залишиться Салах у Ліверпулі: друг єгиптянина розповів деталі перемовин

Ліверпуль шукає нового форварда

Дарвін Нуньєз у 34 матчах у цьому сезоні забив лише шість голів. Тому Ліверпуль планує влітку підписати нападника Ньюкасла. У сферу інтересів "мерсисайдців" потрапив шведський форвард Александр Ісак.

Наразі невідомо, скільки "скаузери" будуть вимушені заплатити за 25-річного бомбардира "сорок", але сума може сягнути вище позначки у 100 мільйонів євро.

Зазначимо, що контракт шведського форварда з Ньюкаслом розрахований до літа 2028 року. За даними Transfermarkt, вартість Александра Ісака складає 75 мільйонів євро. Також нападником цікавиться Барселона.

У поточному сезоні Александр Ісак зіграв у 29 матчах за Ньюкасл в офіційних турнірах. Зірковий шведський форвард має у своєму активі 19 голів та 5 результативних передач.