Кличко пару разів казав: "Давай до мене в команду", – Шатернікова

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла, що отримувала пропозицію роботи у команді Віталія Кличка. Колишня чемпіонка світу пояснила свою відмову.

Аліна Шатернікова не має бажання працювати разом із київським міським головою. Про це вона розповіла для ютуб-каналу Fantastic Football & Other Sports.

Чому Шатернікова відмовилася від співпраці з Кличком

Відома спортсменка та функціонерка розповіла, що отримувала пропозиції роботи разом з київським міським головою Віталієм Кличком, але не хоче змішувати роботу та давню дружбу.

Пару разів мені також мер пропонував: "Давай до мене в команду". Я говорю: "Віталію, якщо я піду до тебе в команду, я буду твоя підлегла. А так я твій друг". Я можу подзвонити тобі вранці, ввечері і поговорити про все,

– сказала Шатернікова.

Зазначимо, що Аліна Шатернікова закінчила кар’єру спортсменки у 2005 році. Незабаром вона почала свою діяльність у Національній лізі професійного боксу України.

Чим відома Аліна Шатернікова

Загалом у професіоналах Шатернікова здобула 16 перемог та зазнала 2 поразок. Була чемпіонкою світу за версією Global Boxing Union у вазі до 52,16 кілограма.

Після завершення спортивної кар'єри вона певний час була експерткою на українському спортивному телебаченні та навіть мала досвід коментаторства боїв.