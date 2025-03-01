Найгарніша футболістка світу показала ідеальну фігуру: палкі фото нападниці

Аліша Леманн вирушила на невеликий відпочинок по серед сезону. Зіркова футболістка не забула поділитись з шанувальниками світлинами з мініканікул.

Палка гравчиня Ювентуса у інстаграмі опублікувала світлини на одному з пляжів Єгипту. Компанію чарівній Леманн склали її подруги та партнерки по команді, повідомляє 24 канал.

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Розкішна Аліша Леманн

Аліша Леманн поділилась фотографіями, де засмагає на сонці та насолоджується канікулами. Зіркова гравчиня Ювентуса постала перед камерою у простому, але стильному бікіні.

Швейцарська нападниця похизувалась підтягнутою фігурою. Також партнерка Аліши по команді Ебі Брайтон залишила декілька фото зі спільного відпочинку.

Леманн та Брайтон на відпочинку / Фото з інстаграму футболісток

Зазначимо, що Аліша Леманн одна з найпопулярніших представниць жіночого футболу. За чарівною футболісткою в інстаграмі стежать понад 16,5 мільйонів підписників.

У поточному сезоні Леман зіграла у 22 матчах за жіночу команду Ювентуса. На рахунку 26-річної швейцарської нападниці два забитих м'ячі та одна результативна передача.