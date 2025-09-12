Теренс Кроуфорд спробує забрати у Канело всі пояси у другій напівсередній категорії. Заради цього американець спеціально набрав вагу, щоб відповідати дивізіону.

У Лас-Вегасі в ніч проти 14 вересня відбудеться великий вечір боксу. У програмі заплановано десять поєдинків, а хедлайнером івенту стане зустріч Сауля Альвареса та Теренса Кроуфорда, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися бій Альварес – Кроуфорд?

Поєдинок між Альваресом та Кроуфордом буде наживо показаний в Україні. Офіційним транслятором поєдинку є стрімінгова платформа Netflix. Її підписники зможуть без проблем подивитися бій у Лас-Вегасі.

Найдешевша підписка на Netflix ("Базова"), яка дозволить переглянути подію, коштує 4,99 євро на місяць. Також дивитися бій Альварес – Кроуфорд онлайн зможуть користувачі ОТТ-сервісу Megogo.

На цій платформі є підписка "Megopack N+S", в яку входять також послуги сервісів Setanta та Netflix. Вартість – 649 гривень на місяць або ж 449 гривень для нових користувачів.

Що відомо про поєдинок Альварес – Кроуфорд?

Мексиканець захищатиме статус абсолютного чемпіона світу у другій напівсередній вазі. Наразі Канело належать пояси WBA, WBC, WBO та IBF. Їх він зумів зібрати після перемоги над Вільямом Скуллом у травні.

За свою кар'єру Альварес виграв 65 з 69-ти боїв, але зустріч із Кроуфордом обіцяє стати для нього важким випробуванням. Теренс виграв кожен із 41-го поєдинку на професійному рівні.

Проте американець востаннє бився більше року тому. Ба більше, всі його поєдинки були у нижчих вагових категоріях. Кроуфорд спеціально набрав вагу для того, щоб "перестрибнути" два дивізіони та битися із Саулем.