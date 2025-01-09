Американський легіонер повернувся в українську Суперлігу

Баскетбольний клуб Прикарпаття-Говерла підсилив свій склад американським легіонером. Захисник Лейтерренс Рід виступає в українській Суперлізі вже третій сезон поспіль.

Івано-франківський клуб Прикарпаття-Говерла офіційно повідомив про підписання американського захисника Лейтерренса Ріда. 27-річний новачок матиме змогу дебютувати в домашньому баблі 9-10 січня, пише 24 Канал з посиланням на соціальні мережі клубу.

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Що відомо про дебютанта Говерли

Лейтерренс Рід народився у Баффало. Упродовж чотирьох сезонів захисник виступав у Національній асоціації студентського спорту (NCAA) за Нортвестерн Стейт Демонс зі штату Луїзіана (США).

Американський легіонер не побоявся війни в Україні та починаючи з сезону 2022/23 виступав у Суперлізі. Спочатку Рід захищав кольори Черкаський Мавп, а згодом перейшов до Кривбасу (2023/24). У криворізькій команді Лейтерренс у середньому за матч набирав 18,4 очка, робив 4,5 підбирання та 3,5 передачі. Його рейтинг ефективності становив 13,9 за підсумками 18 зіграних ігор.

Лейтерренс Рід – новачок Прикарпаття-Говерли / фото франківського клубу

Зазначимо, що Прикарпаття-Говерла займає останнє місце в українській Суперлізі. Франківська команда здобула 1 перемогу у 15 матчах регулярного чемпіонату.

У четвер, 9 січня, Говерла зіграє проти срібного призера чемпіонату БК Рівне. Очікується, що 27-річний американець Лейтерренс Рід дебютує за свою нову команду.