Футболістка із модельною зовнішністю: хто така Ана Марія Маркович – вибухові фото

Ана Марія Маркович вважається однією з найгарніших футболісток світу. Хорватська гравчиня постійно тішить фанів різноманітним контентом у соціальних мережах.

Нападниця демонструє не тільки скіли на футбольному полі, а й свою природну красу за межами газону. 24 канал зібрав підбірку найгарячіших фото зіркової хорватської футболістки.

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Неймовірна Ана Марія Маркович

Ана Марія Маркович у 12 років перебралась з Хорватії до Швейцарії. У 14 років дівчина почала займатись футболом в академії Цюриха, де у 2017 році дебютувала у жіночій команді.

З 2020 по 2024 рік Ана Марія Маркович виступала за швейцарський Грассгоппер. Після чого нападниця перейшла у Брагу, але вже у 2025 році покинула команду, приєднавшись до хорватського Дамайєнсе.

Ана Марія Маркович також з 2021 року виступаю за жіночу збірну Хорватії. У складі національної команди нападниця зіграла у 20 матчах, забивши 2 гола.

Ана Марія Маркович / Фото з інстаграму футболістки

У соціальних мережах за життям зіркової Ани Марії Маркович стежить понад 2,5 мільйона підписників. Користувачі вважають хорватську нападницю найгарнішою футболісткою світу.

Ана Марія Маркович займається не лише футбольною кар'єрою. Зіркова гравчиня працює у сфері модельного бізнесу та маркетингу.