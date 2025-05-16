Колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук з 2017 року працює асистентом головного тренера у пітерському Зєнітє. Минулого року ексфутболіст взяв участь у сумнівному заході.

Тимощук допомагав збирати кошти для підрозділів російської окупаційної армії, які воюють в Україні. Через це йому було оголошено підозру, повідомляє 24 канал із посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Тимощук пробив дно

У вересні минулого року відбувся благодійний матч організований Зєнітом. Після гри відбувся аукціон, де продавали футболки з автографами учасників поєдинку.

Анатолій Тимощук вирішив підтримати футбольних хуліганів, які воюють на території України у складі російської армії. Футболку екскапітана було продано за 700 тисяч рублів.

Тимощук з футболкою, яку продали на аукціоні / Фото росЗМІ

Гроші, які виручили за футболку Анатолія Тимощука, були відправлені на допомогу 106 розвідувальному батальйону російської армії, що воює на Курщині.

За цей ганебний вчинок екскапітану збірної України та тренеру Зєніта оголосили підозру у пособництві державі-агресору (частина 1, стаття 111-2 Кримінального кодексу України). Йому загрожує 12 років ув'язнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, що Анатолій Тимощук залишився в Росії після початку російсько-української війни у 2014 році. У 2022 році колишній український футболіст вирішив не порушувати мовчання стосовно повномасштабного вторгнення.