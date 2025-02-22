Трубін пропустить наступні матчі Бенфіки: у чому причина відсутності українця

Анатолій Турбін не зіграє у двох найближчим матчах Бенфіка. Український голкіпер пропустить гру чемпіонату Португалії та кубковий поєдинок країни.

23-річний воротар "орлів" залишиться на лаві запасних у матчі проти Боавішти, який відбудеться сьогодні 22 лютого. А також не візьме участь у протистоянні з Брагою у чвертьфіналі Кубка Португалії – 26 лютого.

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Тренер дав відпочинок Трубіну

Як стало відомо 24 каналу із посиланням на видання A Bola, залишити Анатолія Трубіна поза грою, це планове рішення тренерського штабу Бенфіки. Адже український голкіпер провів понад 3 тисячі хвилин на полі у поточному сезоні.

Трубін зіграв найбільше матчів порівняно з іншими гравцями "орлів". Тому головний тренер команди Рогер Шмідт вирішив дати перепочити українському захиснику воріт.

У наступних двох поєдинках Анатолія Трубіна замінить резервний голкіпер Бенфіки. Свою кількість ігрового часу отримає 22-річний Семюел Соареш.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Анатолій Трубін зіграв 35 матчів за Бенфіку. За цей час український голкіпер пропустив 34 голи та здійснив 16 кліншитів.