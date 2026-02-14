Гол Реалу вже забуто: Трубін припустився жахливої помилки у матчі Бенфіки (відео)
- Анатолій Трубін припустився помилки у матчі Бенфіки проти Санта-Клари, пропустивши безглуздий гол, але Бенфіка все ж виграла 2:1.
- Тренер Бенфіки Жозе Моурінью спокійно відреагував на помилку Трубіна, жартуючи, що це додало інтриги матчу.
Український голкіпер Анатолій Трубін став антигероєм матчу чемпіонату Португалії між Бенфікою і Санта-Кларою. Перший номер "орлів" пропустив один з найбезглуздіших голів у своїй кар'єрі.
Епізод затьмарив для вболівальників нещодавній подвиг українця з голом у ворота Реала в Лізі чемпіонів. Але коуч Бенфіки Жозе Моурінью відреагував спокійно, пише A Bola.
Що сталося з Трубіним у матчі Бенфіки?
За рахунку 2:0 на користь лісабонців голкіпер збірної України після несильного удару головою у виконанні суперника не зміг зафіксувати м'яч і пропустив його під собою просто у сітку.
Дитяча помилка Трубіна у матчі Бенфіка – Санта Клара, дивіться відео:
Як завершився матч Бенфіка – Санта Клара?
Ляп Трубіна зрештою не вплинув на підсумок гри – лісабонці здобули перемогу 2:1, яка дозволила їм трохи наблизитися до лідерів чемпіонату Порту. Зараз Бенфіка перебуває на відстані 4 очок від верхівки таблиці, маючи на одну гру більше.
Що сказав Моурінью про помилку Трубіна?
Тренер Бенфіки не надав курйозному голу у ворота Трубіна особливого значення. У післяматчевому коментарі "Особливий" пожартував, що ця помилка тільки "додала матчу інтриги".
Як Трубін грає цього сезону за Бенфіку?
За даними Transfermarkt, в українського голкіпера 20 матчів у чемпіонаті Португалії, з яких у 10 він зберіг ворота сухими.
У Лізі чемпіонів Анатолій зіграв 8 поєдинків і пропустив 12 м'ячів.
Але саме гол Трубіна у ворота Реала на останніх секундах матчу останнього туру дозволив Бенфіці вийти у плей-оф, де португальці знову зіграють з Реалом.