Гол Реалу вже забуто: Трубін припустився жахливої помилки у матчі Бенфіки (відео)

Український голкіпер Анатолій Трубін став антигероєм матчу чемпіонату Португалії між Бенфікою і Санта-Кларою. Перший номер "орлів" пропустив один з найбезглуздіших голів у своїй кар'єрі.

Епізод затьмарив для вболівальників нещодавній подвиг українця з голом у ворота Реала в Лізі чемпіонів. Але коуч Бенфіки Жозе Моурінью відреагував спокійно, пише A Bola.

Дивіться також "Трубін! Що це було?": реакція футбольних зірок на диво-гол голкіпера Бенфіки Реалу

Що сталося з Трубіним у матчі Бенфіки?

За рахунку 2:0 на користь лісабонців голкіпер збірної України після несильного удару головою у виконанні суперника не зміг зафіксувати м'яч і пропустив його під собою просто у сітку.

Дитяча помилка Трубіна у матчі Бенфіка – Санта Клара, дивіться відео:



Як завершився матч Бенфіка – Санта Клара?

Ляп Трубіна зрештою не вплинув на підсумок гри – лісабонці здобули перемогу 2:1, яка дозволила їм трохи наблизитися до лідерів чемпіонату Порту. Зараз Бенфіка перебуває на відстані 4 очок від верхівки таблиці, маючи на одну гру більше.

Що сказав Моурінью про помилку Трубіна?

Тренер Бенфіки не надав курйозному голу у ворота Трубіна особливого значення. У післяматчевому коментарі "Особливий" пожартував, що ця помилка тільки "додала матчу інтриги".

Як Трубін грає цього сезону за Бенфіку?