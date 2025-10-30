Реакція родини на гол Ярмоленка у ворота Шахтаря підкорила мережу: як відреагував гравець
- Андрій Ярмоленко забив перший гол Динамо в матчі проти Шахтаря, який завершився з рахунком 2:1 на користь киян.
- Родина Ярмоленка емоційно відреагувала на цей гол, а його дружина Інна привітала футболіста з перемогою у соцмережах.
У середу, 29 жовтня, відбувся центральний матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу. В ньому зустрічалися найтитулованіші вітчизняні клуби Динамо та Шахтар.
Кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1, а перший гол команди забив Андрій Ярмоленко. У своєму інстаграмі він після поєдинку опублікував миле відео, як його дружина та син відреагували на взяття воріт 36-річного футболіста, інформує 24 Канал.
Як родина підтримувала Ярмоленка в матчі з Шахтарем?
На ньому видно, як родина вдома вболівала за "біло-синіх". Після взяття воріт вони стрибали по кімнаті й футболіст подякував їм за підтримку.
Заради таких емоцій ми й граємо. Люблю вас і дякую за підтримку незалежно від результату,
– написав Андрій у сторіс.
Як родина Ярмоленка раділа голу Андрія у ворота Шахтаря: дивіться відео
Згодом у своїх соцмережах Інна Ярмоленко відреагувала на цей пост. Вона привітала свого чоловіка з важливим голом та загальним успіхом динамівців.
З перемогою, командо! Пишаюся тобою, коханий,
– написала Інна.
До слова. Андрій одружився з Інною у 2011 році. Пара виховує разом трьох синів: Івана, Данила та Максима.
Зазначимо, що завдяки перемозі в Кубку України кияни перервали 9-матчеву безвиграшну серію у протистояннях з Шахтарем. За даними Transfermarkt, востаннє "біло-сині" перегравали "гірників" у квітні 2021 року, після чого було зафіксовано чотири нічиї та п’ять поразок.
Нагадаємо, що після фінального свистка Андрій Ярмоленко прокоментував вихід Динамо у чвертьфінал національного кубка. Він пояснив, завдяки чому команді вдалося перевернути гру, яка зовсім не давалася киянам у першому таймі.
Що відомо про кар'єру Ярмоленка в Динамо?
Дебютував за першу команду киян у травні 2008 року в матчі проти Ворскли й одразу відзначився переможним голом.
У 2017 році вирішив спробувати свої сили за кордоном, де виступав за Боруссію Дортмунд, Вест Гем та Аль-Айн, але у 2023 році повернувся в рідний клуб.
Після завершення сезону-2025/2026 має повісити бутси на цвях і стати спортивним директором "біло-синіх".
Є третім найкращим бомбардиром в історії Динамо після Олега Блохіна та Сергія Реброва. Всього провів за клуб 407 матчів, у яких забив 159 голів і віддав 96 результативних передач.
У складі київського клубу здобув дев'ять трофеїв, зокрема, чотири рази ставав чемпіоном України.