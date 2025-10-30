Реакція родини на гол Ярмоленка у ворота Шахтаря підкорила мережу: як відреагував гравець

У середу, 29 жовтня, відбувся центральний матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу. В ньому зустрічалися найтитулованіші вітчизняні клуби Динамо та Шахтар.

Кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1, а перший гол команди забив Андрій Ярмоленко. У своєму інстаграмі він після поєдинку опублікував миле відео, як його дружина та син відреагували на взяття воріт 36-річного футболіста, інформує 24 Канал.

Як родина підтримувала Ярмоленка в матчі з Шахтарем?

На ньому видно, як родина вдома вболівала за "біло-синіх". Після взяття воріт вони стрибали по кімнаті й футболіст подякував їм за підтримку.

Заради таких емоцій ми й граємо. Люблю вас і дякую за підтримку незалежно від результату,

– написав Андрій у сторіс.

Як родина Ярмоленка раділа голу Андрія у ворота Шахтаря: дивіться відео

Згодом у своїх соцмережах Інна Ярмоленко відреагувала на цей пост. Вона привітала свого чоловіка з важливим голом та загальним успіхом динамівців.

З перемогою, командо! Пишаюся тобою, коханий,

– написала Інна.

До слова. Андрій одружився з Інною у 2011 році. Пара виховує разом трьох синів: Івана, Данила та Максима.

Зазначимо, що завдяки перемозі в Кубку України кияни перервали 9-матчеву безвиграшну серію у протистояннях з Шахтарем. За даними Transfermarkt, востаннє "біло-сині" перегравали "гірників" у квітні 2021 року, після чого було зафіксовано чотири нічиї та п’ять поразок.

Нагадаємо, що після фінального свистка Андрій Ярмоленко прокоментував вихід Динамо у чвертьфінал національного кубка. Він пояснив, завдяки чому команді вдалося перевернути гру, яка зовсім не давалася киянам у першому таймі.

