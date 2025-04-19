"Більше не можу цього терпіти": колишній захисник збірної Італії повісив бутси на цвях у 31 рік
- Андреа Конті, колишній захисник збірної Італії, завершив кар'єру через численні травми, які заважали його виступам.
- Конті зіграв 213 матчів на професійному рівні, виступаючи за кілька клубів, включно з Міланом та Аталантою, і провів один поєдинок за національну збірну Італії.
Ексфутболіст Мілана Андреа Конті прийняв непросте для себе рішення. Він оголосив про завершення професійної ігрової кар'єри, попри дуже молодий для сучасного спорту вік.
Італієць протягом майже всього футбольного шляху боровся з травмами. На жаль, він так і не зміг повністю відновитися від них.
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Травми стали головним фактором
З 2023 року Андреа Конті перебував у статусі вільного агента. Тепер він прийняв остаточне рішення, що його ігрова кар'єра добігла кінця, повідомляє 24 Канал із посиланням на La Gazzetta dello Sport.
Я виснажений, я роками боровся з травмами, фізичними проблемами та розчаруваннями. Я вже рік як вільний агент і за останні три роки зіграв лише дев’ять матчів. Ви повинні усвідомлювати свою ситуацію, я більше не можу цього терпіти, і це буде моїм остаточним рішенням,
– заявив Конті.
Зазначимо, що Андреа Конті провів п’ять сезонів у складі Мілана, протягом яких через пошкодження зіграв лише 51 матч. Найжахливішим стала кампанія-2017/2018, коли італієць двічі отримував травму хрестоподібної звʼязки коліна.
Довідка. Всього на професійному рівні захисник має в активі 213 поєдинків на клубному рівні, де виступав, окрім "росонері", за Аталанту, Віртус Ланчано, Перуджу, Сампдорію та Парму. Він грав також за різні вікові групи збірної Італії, а за першу команду провів один матч.
Нагадаємо, що на початку лютого завершив кар'єру Дмитро Чигринський, який також боровся з травмами досить тривалий час.