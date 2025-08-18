Один з найвидатніших біатлоністів в історії України 18 серпня святкує свій день народження. Легендарному спортсмену виповнилося 48 років.

З цієї нагоди 24 Канал згадує головні моменти з кар'єри колишнього біатлоніста збірної України. Саме він здобув першу медаль на чемпіонатах світу для нашої країни серед чоловіків.

Як починався шлях Дериземлі в біатлоні?

Народився майбутній спортсмен у селищі Миколаївка Сумської області. Він почав займатися біатлоном в 11 років і точно не прогадав з вибором виду спорту.

З 15 років його особистим тренером став відомий спеціаліст Микола Зоц, який нині очолює жіночу збірну України. Під його керівництвом ще зовсім юний Дериземля дебютував на змаганнях Кубка світу-1996/1997.

А вже в 1998 році Андрій взяв участь у першій своїй Олімпіаді. Там він не зміг досягнути високих результатів, але запам'ятає її надовго, адже саме уродженець Сумщини був прапороносцем на ОІ в Нагано.

Яких успіхів досягнув у кар'єрі?

До сезону-1998/1999 Андрій Дериземля підходив уже з певним досвідом. Від нього все ще не очікували великого прориву, але він зміг здивувати багатьох і вперше опинився на подіумі, здобувши "бронзу" Кубку світу на етапі в Холменколені у спринтерській гонці.

З того часу біатлоніст ставав усе впевненішим у собі та вибився у лідери збірної України. В цьому статусі він протримався дуже довго й усього взяв участь у п'яти Олімпійських іграх.

На цьому рівні він найкраще виступив у Ванкувері-2010. Там уродженець Сумщини фінішував у зоні квіткової церемонії, посівши п'яте місце у спринті.



Дериземля на ОІ-2010 у Ванкувері / Фото Getty Images

А до цього Андрій Дериземля назавжди вписав своє ім'я в історію українського біатлону. У 2007 році він здобув першу медаль для нашої країни на чемпіонатах світу у змаганнях серед чоловіків.

Тоді спортсмен посів третє місце, показавши ідеальну стрільбу. Він поступився лише легендарному Уле-Ейнару Бйорндалену та Міхалу Шлезінгру.



Перша чоловіча медаль України на ЧС з біатлону / Фото Getty Images

Всього ж на професійному рівні Андрій Дериземля виступав з 1996 про 2014 роки. Загалом він провів понад 350 гонок на Кубку світу.

Легенда українського біатлону здобув дві медалі на чемпіонатах світу та 11 – на етапах Кубка світу. Завершив кар'єру після Олімпіади в Сочі, яка передувала російській агресії на сході України та окупації Криму.

Громадська діяльність і похід у політику

Після завершення спортивної кар'єри Дериземля активно долучився до громадської та політичної діяльності. Він заснував Центр підтримки армії, завдяки якому активно допомагав українським воїнам.

Його громадська організація надавала матеріальну, юридичну та психологічну допомогу солдатам і сім'ям загиблих. Сам Андрій наприкінці 2014 року відмовився від своєї земельної ділянки на користь родини загиблого учасника АТО.

Балотувався до Верховної Ради України як самовисуванець по мажоритарному округу в Чернігівській області, де посів друге місце. Згодом став депутатом Чернігівської міськради двох скликань, а також очолював міське управління сім'ї, молоді та спорту.

Після початку повномасштабного вторгнення та деокупації Чернігівщини вирішив долучитися до українського війська. Він служить у спецпідрозділі та не афішує свої бойові завдання, які є державною таємницею.



Андрій Дериземля на полігоні / Фото біатлоніста

До слова. Також Андрій Дериземля не відійшов повністю від свого улюбленого виду спорту. Він є першим віцепрезидентом Федерації біатлону України.

