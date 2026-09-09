Помер колишній воротар Динамо

Колишній воротар київського Динамо Андрій Гаваші помер на 88-му році життя. Свого часу він відзначився унікальним досягненням, змінивши позицію голкіпера на нападника.

4 вересня не стало відомого футболіста та спортивного функціонера Андрія Гаваші. Напередодні ексдинамівця провели в останню путь у Перечині, повідомляє Закарпатська асоціація футболу.

Грав за Динамо разом із майбутніми легендами

Андрій Гаваші народився 24 лютого 1939 року в Ужгороді. У професійному футболі він дебютував у 17-річному віці, виступаючи за місцевий Спартак у чемпіонаті СРСР.

Його талант швидко помітили у столиці. У 1959 році Гаваші перебрався до київського Динамо, куди разом із ним прийшли Йожеф Сабо та Василь Турянчик – футболісти, які згодом стали справжніми легендами клубу.

У складі киян воротар провів два сезони. Гаваші був дублером знаменитого Олега Макарова та загалом зіграв за Динамо 16 офіційних матчів.

Перед історичним чемпіонським сезоном киян у 1961 році футболіст вирішив повернутися на Закарпаття. Він приєднався до ужгородської Верховини, де його кар'єра отримала несподіваний поворот.

Воротар, який став найкращим бомбардиром

У сезоні 1961 року тренерський штаб Верховини вирішив спробувати Гаваші в атаці. Експеримент виявився настільки успішним, що колишній голкіпер забив п'ять м'ячів і став найкращим бомбардиром команди.

Футбольну кар'єру Гаваші завершив у 1966 році у віці лише 27 років. Однак після цього не залишив спорт: працював арбітром та футбольним інспектором, а також брав активну участь у розвитку футболу на Закарпатті.

У 1995 – 2006 роках Гаваші очолював Закарпатську обласну федерацію футболу. Навіть після завершення роботи на керівних посадах він залишався одним із найавторитетніших футбольних діячів регіону.

У 2016 році Гаваші переніс інсульт. Того ж року він став Почесним громадянином Перечина за вагомий внесок у суспільне та спортивне життя міста.