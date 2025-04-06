Анчелотті зізнався, чому Лунін залишився на лаві запасних у матчі проти Валенсії

У суботу, 5 квітня, відбувся матч між Реалом та Валенсією у 30-му турі іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025. Гра завершилась сенсаційною перемогою "кажанів" з рахунком 2:1.

Андрій Лунін, хоч і потрапив у заявку на матч, але залишився на лаві запасних. Ворота мадридського колективу захищав третій голкіпер "вершкових" Фран Гонсалес.

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Вирішив поберегти Луніна

Карло Анчелотті розповів, чому залишив Андрія Луніна на лаві запасних у грі проти Валенсії у Ла Лізі, повідомляє 24 канал із посиланням на іспанське видання Marca.

Куртуа почувається добре. Ми не ризикували Луніним. На матч у Лондоні маємо обидва варіанти,

– сказав Анчелотті.

Зазначимо, що Андрій Лунін зазнав ушкодження у другому матчі півфіналу Кубка Іспанії проти Реала Сосьєдада. Український голкіпер отримав м'язову травму у кубковому протистоянні.

Нагадаємо, що Реал зіграє проти Арсенала на виїзді у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. Гра відбудеться на "Емірейтс" у вівторок 8 квітня о 22:00 за київським часом.