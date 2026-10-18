Від мрій про принца з Дубая до життя в Мадриді: що відомо про дружину Луніна

Дружина українського голкіпера Андрія Луніна Анастасія Луніна (Тамазова) здобула освіту архітектора та дизайнера, спочатку не цікавилася футболом, а про стосунки зі спортсменом навіть не мріяла. Проте знайомство з майбутнім чоловіком кардинально змінило її життя.

Анастасія народилася 7 червня 1995 року в Дніпрі, де провела дитинство та юність. Після школи вона вступила до Національного університету в Дніпрі. Детальніше про неї, розповість 24 Канал.

Як Анастасія закохалася у футбол

За словами Анастасії, у дитинстві вона навіть не знала про існування футболістів і не уявляла себе дружиною спортсмена.

У дитинстві я мріяла про принца з Дубая. А коли маленька була, навіть не знала про те, що футболісти існують,

– розповідала вона.

Її ставлення до футболу змінилося у 18 років. Подруга, яка зустрічалася з одним із футболістів Дніпра, запросила Анастасію на матч команди. Дівчину вразила атмосфера на трибунах та емоції, які дарувала гра. Відтоді футбол став важливою частиною її життя. Вона почала регулярно відвідувати матчі Дніпра, за який у 2015 – 2017 роках виступав Лунін.

Втім, познайомилися майбутні чоловік і дружина не на стадіоні. Їхнє спілкування розпочалося у соціальних мережах. Спочатку вони листувалися в інтернеті, а згодом вирішили зустрітися особисто.

Анастасія старша за Андрія на чотири роки, однак різниця у віці не стала перешкодою для їхніх стосунків.

Ми гуляли в парку, постійно розмовляли телефоном, він проводжав мене додому. Тоді Андрій тільки починав свою кар'єру у ФК Дніпро. На самому початку стосунків мені було досить незвично, коли Андрій часто і надовго їхав на збори, проте потім звикла до такого його способу життя,

– згадувала Анастасія.

Анастастасія Луніна на футбольних матчах / Фото з інстаграму дружини Луніна

Весілля у спортивних костюмах

Стосунки пари розвивалися, а в середині березня 2021 року Андрій та Анастасія офіційно узаконили свої стосунки. Їхній розпис запам'ятався незвичайним вбранням, пара прийшла на церемонію у спортивних костюмах.

Андрій неодноразово демонстрував увагу до дружини: дарував їй квіти та подарунки. Одного разу воротар навіть присвятив Анастасії відбитий пенальті.

Сім'я та життя в Іспанії

У травні 2022 року пара вперше стала батьками. У них народився син Андрій. Хлопчик із самого дитинства росте у футбольній атмосфері. Анастасія разом із сином регулярно відвідує матчі Реала на "Сантьяго Бернабеу", підтримуючи чоловіка з трибун.

Нині родина живе в Іспанії, де Лунін продовжує кар'єру у складі Реала. Анастасія ділиться у соцмережах моментами сімейного життя в Мадриді, показує стильні образи, подорожі та відпочинок.

Блог і порівняння з Джорджіною Родрігес

Анастасія Луніна активно веде інстаграм. За її сторінкою стежать понад 216 тисяч підписників. У блозі вона публікує світлини із сімейного життя, модні образи та кадри з подорожей, а також підтримує чоловіка під час футбольних матчів.

Зовнішність Анастасії неодноразово ставала приводом для порівнянь із Джорджіною Родрігес, обраницею Кріштіану Роналду.