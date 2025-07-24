Футболісти Реала отримали бонус за виступ на Клубному ЧС-2025: скільки заробив Лунін

Мадридський Реал завершив виступ на Клубному чемпіонаті світу на стадії півфіналу. Керівництво "королівського клубу" нарахувало футболістам додаткові кошти.

Виступ на Клубному чемпіонаті світу-2025 у США став справжнім випробуванням для європейських команд. Втім, мадридський Реал зумів пробитися до півфіналу оновленого турніру, пише 24 Канал з посиланням на Marca.

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Скільки отримали грошей Лунін і Ко

Кожен гравець основної команди отримав солідний бонус за участь в турнірі. За вихід з групи футболісти заробили по 50 тисяч євро, у 80 тисяч євро оцінили вихід у 1/4 фіналу, а 150 тисяч – за участь у півфіналі.

Загалом підопічні Хабі Алонсо додатково заробили по 280 тисяч євро. Якби "вершкові" стали володарями трофея КЧС, то кожен футболіст отримав по одному мільйону євро.

Зазначимо, що разом з командою на Клубному чемпіонаті світу перебував Андрій Лунін. Український голкіпер усі шість поєдинків просидів у запасі. Хабі Алонсо так і не довірив місце у рамці Луніну.

У півфіналі "королівський клуб" розгромно поступився Парі Сен-Жермену з рахунком 0:4. А тріумфатором Клубного чемпіонату світу став лондонський Челсі, який сенсаційно здолав підопічних Луїса Енріке (3:0).

Довідка. Реал виходить з відпустки 4 серпня. Після 15-денного мінізбору "вершкові" зіграють перший матч Ла Ліги з Осасуною.

Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін ухвалив остаточне рішення стосовно майбутнього у Реалі. Український голкіпер не збирається змінювати клуб.