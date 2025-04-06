Реал оприлюднив заявку на матч проти Арсенала у Лізі чемпіонів: чи зіграє Лунін

Після короткої перерви повертається Ліга чемпіонів. Наступного тижня відбудуться чвертьфінальні матчі головного європейського турніру.

В одному з матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025 Реал на виїзді зіграє проти Арсенала. "Королівський клуб" оприлюднив заявку на матч проти "канонірів", пише 24 канал із посиланням на пресслужбу "вершкових".

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Лунін не поїде в Лондон

У минулому матчі Реала проти Валенсії Андрій Лунін просидів на лаві запасних. Карло Анчелотті пояснив, що хотів приберегти українського голкіпера до гри із Арсеналом.

Стало відомо, що Андрій Лунін не поїде у Лондон на матч проти Арсенала у Лізі чемпіонів. Український голкіпер "вершкових" опинився поза заявкою команди на єврокубкову гру.

Заявка Реала на матч проти Арсенала / Фото ФК Реал Мадрид

Нагадаємо, що матч між Арсеналом та Реалом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів відбудеться у вівторок 8 квітня. Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.