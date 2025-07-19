Лунін ухвалив рішення щодо майбутнього у Реалі на тлі продовження контракту Куртуа

Тібо Куртуа нещодавно підписав новий контракт з Реалом. Угода бельгійського голкіпера з "Королівським клубом" діятиме до літа 2027 року.

Андрій Лунін визначився з майбутнім у мадридському клубі на тлі проводження угоди Тібо Куртуа. Український голкіпер дав відповідь керівництву "вершкових", повідомляє 24 канал із посиланням на AS.

Читайте також Лунін отримав три пропозиції від клубів АПЛ: українець прийняв рішення щодо свого майбутнього

Чи залишиться Лунін у Реалі?

Андрій Лунін не змінив своє рішення стосовно майбутнього у Реалі. Новий контракт Тібо Куртуа не вплинув на українського голкіпера, який прагне стати номером один у "Королівському клубі".

Лунін залишиться у Мадриді попри те, що Куртуа продовжив угоду з "вершковими". Українця також не злякало те, що у наступному сезоні він знову матиме обмежену кількість ігрового часу.

До слова. Андрій Лунін минулого року продовжив контракт з Реалом. Чинна угода українського голкіпера з "Королівським клубом" до 2030 року.

Додамо, що Андрій Лунін отримав чимало пропозиції щодо переходу у це міжсезонні. Зокрема, українським голкіпером цікавились Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Баварія.

У минулому сезоні Андрій Лунін зіграв у 14 матчах за Реал в офіційних турнірах. За цей час український голкіпер пропустив 19 голів та у шести іграх зберіг ворота "вершкових" недоторканими.

Раніше повідомляли, що інший іспанський клуб планує підписати Андрія Луніна та обіцяє місце в основному складі. Команда також кваліфікувалась до Ліги чемпіонів на наступну кампанію.