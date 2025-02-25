Лунін поставив ультиматум Реалу: українець ухвалив рішення щодо майбутнього у клубі

Карло Анчелотті повністю довіряє Тібо Куртуа місце у воротах Реала. Андрія Луніна не влаштовує позиція другого голкіпера "Королівського клубу".

Тому 26-річний український воротар може покинути "вершкових". Лунін поставив мадридцям ультиматум, який стосується його ролі в команді, повідомляє 24 канал із посиланням на DefensaCentral.

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Лунін хоче покинути Реал

Андрій Лунін повідомив керівництву Реала про наміри змінити клуб. Якщо ситуація з кількістю ігрової практики у "Королівському клубі" не зміниться.

За наявною інформацією, Лунін почав шукати нову команду. Український голкіпер розглядає варіанти, де матиме достатню кількість ігрових хвилин.

До слова. Андрій Лунін у вересні минулого року продовжив контракт з Реалом. Чинна угода українського воротаря з "вершковими" розрахована до 2030 року.

У поточній кампанії Андрій Лунін зіграв у 8 матчах за Реал в усіх турнірах. Український голкіпер пропустив 11 голів та здійснив 3 кліншити, також на його рахунку одна результативна передача.