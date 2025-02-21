Манчестер Сіті розглядає трансфер українського голкіпера: він має замінити Едерсона

Манчестер Сіті планує підписати нового голкіпера на заміну Едерсону. Серед потенційних новачків "містян" три претенденти на трансфер в англійський гранд.

Наставник манкуніанців Пеп Гвардіола стежить за трьома воротарями. Іспанський спеціаліст розглядає голкіперів, які надалі мають стати основними у складі команди, повідомляє 24 канал із посиланням на Gol Digital.

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Кого розглядає МанСіті

Манчестер Сіті уважно стежать за Андрієм Луніним (Реал), Унаї Сімоном (Атлетік) та Алексом Реміро (Реал Сосьєдад). Голкіпери своєю грою та майстерністю довели, що є найкращими у світі, не дивлячись на молодий вік.

Проте підписати воротарів буде складно, адже всі грають у топових європейських командах. Однак брак ігрового часу Луніна у Реалі може посприяти трансферу українця в англійський гранд.

"Королівський клуб" не проти відпустити 26-річного воротаря у Манчестер Сіті. Якщо "містяни" заплатять бажану суму мадридському клубу за українського голкіпера.

До слова. Андрій Лунін за підсумками минулого сезону став третім голкіпером світу у номінації престижної премії від France Football.

Нагадаємо, що Андрій Лунін зіграв у поточній кампанії у восьми матчах за Реал, пропустивши 12 голів, а також тричі залишив ворота недоторканими. Український голкіпер у своєму активі має одну результативну передачу.