Реал виключив Луніна з заявки на найближчий матч: у чому причина

Реал видалив Андрія Луніна з заявки на матч проти Мальорки. У гравця виявили ушкодження.

У середу, 14 травня, відбудуться матчі 36-го туру Ла Ліги. В одному з них Реал зустрінеться з Мальоркою.

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Що сталося з Луніним

Мадридський Реал не включив українського голкіпера в заявку на матч проти Мальорки, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу клубу.

Лунін отримав ушкодження правої руки під час тренування у вівторок, 13 травня, ввечері. Його замінить ще один голкіпер "вершкових" Фран Гонсалес.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв 12 матчів, у яких пропустив 19 м'ячів та 4 рази відстояв "на нуль".

Відзначимо, що наразі послугами українського голкіпера цікавляться Атлетіко, престижні клуби АПЛ і турецький Галатасарай.