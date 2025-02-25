Лунін знову зіграє за Реал: Анчелотті залишився без Куртуа на півфінал Кубка Іспанії

Український воротар поки не може виграти конкуренцію у Тібо Куртуа, але в Кубку є основним кіпером. На черговий бій турніру саме Андрій має вийти зі старту.

Цього тижня в Кубку Іспанії відбудуться перші півфінальні матчі сезону 2024-2025. Мадридському Реалу жереб подарував у суперники Реал Сосьєдад.

До теми Лунін поставив ультиматум Реалу: українець ухвалив рішення щодо майбутнього у клубі

Новий матч для Луніна

До матчу в Сан-Себастьяні команда Карло Анчелотті підходить з певними кадровими проблемами. Через травми недоступними залишаються Карвахаль та Мілітао.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Relevo, Реал також не буде залучати до гри двох футболістів основи. Мова про Тібо Куртуа та Федеріко Вальверде, які відчувають дискомфорт у м'язах.

Карло Анчелотті вирішив поберегти обох перед важливими матчами в Ла Лізі та Лізі чемпіонів. Таким чином, в основі Реала має вийти українець Андрій Лунін, який грав у минулих трьох кубкових зустрічах проти Депортиво Мінера, Сельти та Леганеса.

Читайте також Манчестер Сіті розглядає трансфер українського голкіпера: він має замінити Едерсона

У цих іграх наш воротар пропустив чотири голи. Загалом у цьому сезоні Андрій відіграв дев'ять матчів та навіть віддав одну результативну передачу. Його команда йде другою в Ла Лізі, поступаючись Барселоні лише за результатом очної битви.