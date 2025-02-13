"Це не об'єднання": в Карпатах пояснили шокуючу угоду з Рухом

В останній день 2024 року Карпати та Рух оголосили про намір об'єднати зусилля для розвитку львівського футболу. Більшість сприйняла початкову заяву, як зникнення "жовто-чорних" з футбольної мапи України, проте цього не сталося.

Генеральний директор "левів" Андрій Русол прокоментував цю угоду. Він розповів для чого Карпати пішли на такий крок.

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Причина співпраці

За словами колишнього захисника збірної України, домовленість між клубами допоможе "левам" пришвидшити шлях до своєї мети, а саме – мати у складі першої команди більшість гравців з регіону, повідомляє 24 Канал із посиланням на Трибуну.

"Я ще навіть до кінця не розумію, яке слово вибрати для пояснення ситуації з Рухом, бо дуже багато кажуть: об'єднання, поглинання. Це не об'єднання, це не поглинання. Рух лишається окремою командою, ми лишаємося Карпатами. Ніхто нікого не поглинає, і ми не об'єднуємося.

Якщо простими словами: сьогодні у Руха є те, що може дуже прискорити наш шлях до кінцевої точки по нашому плато. Ми мріємо бачити команду, яка буде складатися з більшості місцевих гравців. І щоб виховати своїх, Карпатам потрібно пройти дуже довгий шлях", – сказав Русол.

Андрій Русол додав, що Рух значно випередив "левів" у цьому компоненті й Карпатам знадобилося б 3-4 роки, щоб виховати свою молодь. А так вони отримали якісних гравців тут і зараз і на цьому співпраця між клубами не обмежується:

Також отримуємо перспективу того, що це буде поступовим процесом, тому що ми ведемо перемовини з Рухом в плані співробітництва, об'єднання зусиль у дитячо-юнацькому футболі. Те, що вони мають зараз, ту експертизу, той досвід, котрий вони отримали за роки праці. І вони зробили дуже гарну академію, отримали дуже гарний досвід. І це покоління, котре у них є зараз, там справді дуже хороші гравці.

Нагадаємо, що в січні з Руха в Карпати перейшли Олексій Сич, Ігор Краснопір, Ілля Квасниця та Олег Федор. Свій перший офіційний матч після зимової паузи "леви" проведуть уже 23 лютого проти київського Динамо.