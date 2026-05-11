Не тільки Шевченко: які футболісти з України були у фіналі Ліги чемпіонів

Ілля Забарний стане п'ятим українським футболістом, клуб якого вийшов до фіналу найбільш престижного європейського турніру. Серед попередників захисника ПСЖ лише одному гравцю вдалося здобути трофей безпосередньо на полі.

24 Канал згадує, кому з наших співвітчизників вдалося долучитися до головного матчу сезону у європейському футболі. Серед них – найбільша зірка епохи незалежності України, а також гравець, якого викреслили з усіх списків рекордсменів.

Дивіться також 5 відомих іноземців, які могли грати за збірну Україну з футболу

Андрій Шевченко: 2003, 2005 (2008 у запасі)

Володар "Золотого м'яча" є єдиним українцем, який був у стартовому складі двох фіналів Ліги чемпіонів, зіграв "від дзвінка до дзвінка" і прямо долучився до перемоги свого клубу. А загалом у Шевченка три вирішальні матчі ЛЧ.

У 2003-ому році у "сухому" фіналі між Ювентусом і Міланом нападник "росонері" забив вирішальний одинадцятиметровий у післяматчевій серії у ворота Джанлуїджі Буффона. Шевченко став першим українським володарем найпрестижнішого трофею у європейському клубному футболі. "Вухастий" кубок Андрій привіз до Києва, щоб виставити поряд з пам'ятником Валерію Лобановському – на знак подяки Метру, якого не стало за рік до того.

У 2005 році у "стамбульському диві" Шевченку довелося пережити один із найважчих моментів у його кар'єрі. Мілан вів у рахунку 3:0, але у другому таймі пропустив від Ліверпуля тричі. Справа знову дійшла до пенальті, і тут українець виявився антигероєм – він не забив Єжи Дудеку. За нинішніми правилами польського голкіпера звинуватили б у тому, що він залишив ліню воріт, але тоді гол зарахували, кубок дістався англійцям.

Андрій Шевченко у фіналі Ліги чемпіонів 2005 – дивіться відео:

У 2008 році у Москві Шевченко був у заявці Челсі, але на поле не виходив, а лондонці програли Манчестер Юнайтед.

Анатолій Тимощук: 2012 (2010 і 2013 у запасі)

Головний зрадник в українському футболі у складі Баварії також тричі був у заявці на фінал Ліги чемпіонів. Але, як пише Вікіпедія, на поле Тимощук виходив лише раз – у 2012 на рідній "Альянц Арені" мюнхенці сенсаційно поступилися Челсі.

У 2010 році хавбек теж сподівався підняти над головою кубок, але тоді на заваді став блискучий Інтер Жозе Моурінью. І тільки у 2013-ому мрія Тимощука збулася, хоча у фіналі з дортмундською Боруссією він і не грав.

Важливо! Анатолій Тимощук був позбавлений усіх звань та привілеїв з боку УАФ через те, що не засудив вторгнення росіян в Україну і залишився працювати у Росії. Проти нього Службою безпеки України було порушено кримінальну справу за пособництво агресору.

Олександр Зінченко: 2021

Блискуча кар'єра українця у Манчестер Сіті мала лише один недолік – він так і не зміг завоювати з "містянами" трофей Ліги чемпіонів.

Єдиний шанс Олександр Зінченко втратив у 2021 році, коли манкуніанці у фіналі грали проти Челсі. Як нагадує УЄФА, Пеп Гвардіола довірив українцю місце у стартовому складі. На жаль для нього, гол Кая Гаверца під кінець першого тайму виявився єдиним – Сіті програв, а розпач Олександра було важко передати словами.



Олександр Зінченко після фіналу Ліги чемпіонів-2021 / скріншот з трансляції

Андрій Лунін: 2022 та 2024 у запасі

Статус другого голкіпера Реала не дозволив українцю зіграти бодай одну хвилину у двох вирішальних матчах єврокубка. Хоча у 2024-ому році Андрій заслуговував цього як ніхто інший – його сейви фактично витягнули "бланкос" у фінал.

Але принаймні медалі переможця точно стали окрасою колекції трофеїв Луніна. Обидва матчі завершилися для Реала перемогами – спершу над Ліверпулем, а через два роки і над дортмундською Боруссією.

Ілля Забарний: 2026

Для захисника збірної України і ПСЖ це золотий шанс, який теж може бути затьмарений тим, що Луїс Енріке не довіряє Забарному місце у старті саме на матчі Ліги чемпіонів.

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо вважає, що Ілля Забарний не отримує в ПСЖ достатньої ігрової практики через високу конкуренцію у лінії захисту, і йому, можливо, варто було б розглянути продовження кар'єри в іншому клубі.

Проте 30 травня у Будапешті усе може змінитися: сподіваємося, що іспанський коуч не викреслив українця зі списку потенційних гравців одинадцятки.