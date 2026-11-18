У березні 2027 року Джанні Інфантіно може нарешті втратити роботу у ФІФА під час виборів нового голови організації. Європейські асоціації визначилися зі своїм кандидатом, який стане головним суперником швейцарця.

Поборотися за крісло очільника світового футболу вирішив президент французької федерації Філіпп Діалло. Він отримав підтримку усіх 55 країн-членів УЄФА, включно з Україною, пише 24 Канал.

Кого підтримає Шевченко на виборах

Кандидатура Діалло не викликала заперечень у жодної з європейських асоціацій. Сам француз зізнається, що така позиція держав, які входять до УЄФА, стала для нього приємною несподіванкою.

Спочатку я не був кандидатом, але наполягання моїх європейських колег, а також інші запрошення спонукали мене прийняти цю пропозицію. Тепер ми з моєю командою маємо переконати представників інших континентів,

– заявив функціонер.

Одностайність УЄФА означає, що Діалло вже може розраховувати на 55 голосів делегатів під час виборів на конгресі у Марокко у березні 2027 року. Але для перемоги потрібно переконати принаймні 106 асоціацій.

Чому Європа об'єдналась проти Інфантіно

Спільну позицію країн УЄФА проти себе чинний президент ФІФА Джанні Інфантіно спровокував своєю поведінкою упродовж останніх років. Очільник світового футболу відверто демонстрував прихильність антидемократичним лідерам, максимально комерціалізував гру, а також відверто усував критиків зі свого шляху.

Останньою краплею стало бажання швейцарця продати права на проведення чемпіонату світу приватним інвестиційним компаніям. Під тиском він скасував ці плани, але у Європі остаточно вирішили об'єднатися, щоб прибрати його з посади. Україна підтримала УЄФА, зважаючи також на те, що Інфантіно є прихильником повернення росіян у великий футбол.