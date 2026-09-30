"Нам усім дуже пощастило": дружина зворушливо привітала Андрія Шевченка з ювілеєм

Найкращому українському футболісту часів Незалежності Андрію Шевченку виповнилось 50 років. На честь красивої дати дружина президента УАФ Крістен Пазік оприлюднила пост з привітанням.

Колишня модель на своїй інстаграм-сторінці відзначила ті якості, завдяки яким Шевченко досягав успіху та залишається кумиром мільйонів, пише 24 Канал.

Привітання для Шевченка від Пазік

Американка зазначила, що енергія, пристрасть та наполегливість Андрія Шевченка не залишили байдужими багатьох людей.

Дякую за непохитну відданість та безумовну любов! Нам так пощастило, що ти з нами. Захоплюємося тим, чого ти досяг, але ще більше пишаємося, якою ти є людиною,

– написала Пазік.

Дружина Шевченка додала, що бажає чоловіку нових мрій, прекрасних пригод та безлічі незабутніх митей разом у його новому розділі життя.

Що відомо про родину Андрія Шевченка

Андрій Шевченко познайомився з Крістен Пазік на показі модного дому Армані. Тоді дівчина зустрічалася із сином власника Мілана Сільвіо Берлусконі, але надала перевагу українцю.

Вони одружилися у 2004 році, того ж року народився їхній старший син Джоржан. Загалом у подружжя четверо дітей, усі хлопці – крім Джордана, також Крістіан, Олександр і Райдер-Габріель.