В Україні чи ні: Андрій Шевченко показав, де та з ким провів Великдень

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко не так часто буває в Україні, адже його родина живе у Лондоні. Проте на свято Великодня легендарний екснападник вирішив завітати до своєї мами.

Найкращий український гравець епохи незалежності провів свято в компанії не лише найріднішої людини, але й своєї сестри та її дочки – племінниці екстренера збірної України. Емоціями від зустрічі Шевченко поділився у своєму інстаграмі.

Дивіться також Який вигляд має дім Шевченка, в якому він виріс

Де Андрій Шевченко побував на Великдень?

Як пише "Українська правда", до повномасштабного вторгнення мати зірки українського футболу Любов Миколаївна жила у Києві.

Але після нападу росіян на Україну вона переїхала до своєї доньки в Італію. Саме туди вирушив Андрій Шевченко, щоб провести традиційно сімейне українське свято у родинному колі.

Що відомо про родину Андрія Шевченка?

Батько майбутнього володаря "Золотого м'яча" був військовим і дуже хотів, щоб син отримав освіту, окрім навчання у футбольній школі. До 50 років Микола Шевченко пережив кілька інфарктів, йому пересадили донорське серце. У 2016 році він помер.

Сестра старша за Андрія, її звати Олена. Цікаво, що вона народилася у німецькому Потсдамі, коли батько родини проходив там службу.

Шевченко одружений з американською моделлю Крістін Пазік. У них четверо синів: Джордан, Крістіан, Олександр та Райдер-Габріель. Крістіан пішов стопами батька і вже виступав за юнацьку збірну України.