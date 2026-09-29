Андрію Шевченку виповнюється 50 років: як футболіст виглядав у дитинстві

29 вересня свій ювілей святкує найкращий український футболіст епохи Незалежності – Андрій Шевченко. Шлях видатного форварда розпочинався у скромному селі на Київщині.

Коли Шевченку було три роки, родина переїхала з Двірківщини до столиці, де хлопчик почав займатися футболом. Попереду в нього була світова слава і численні перемоги, пише 24 Канал.

Дитинство Андрія Шевченка

До футбольної секції майбутня зірка потрапив у 9-річному віці. Талант Шевченка одразу було видно – хоча родина не надто була задоволена захопленням сина. Батько вважав, що Андрій має робити військову кар'єру, наслідуючи його приклад. На щастя, першим тренерам Шевченка вдалося переконати батьків, що вони народили справжній діамант.



Маленький Андрій на дитячому святі / фото з відкритих джерел

Не минуло багато часу, перш ніж на переглядах Шевченка помітили тренери київського Динамо. Бомбардирський хист Андрія проявився там на повну, він неодноразово ставав найкращим голеадором дитячих турнірів.

На одному з них, в Італії, з хлопцем записував інтерв'ю місцевий кореспондент, питав, чи має він бажання повертатися у Київ після аварії на Чорнобильській АЕС. Андрій впевнено заявив, що хоче назад додому, хоча й відзначив, як гостинно його зустріла Італія – згодом ця країна зіграє у його житті величезну роль.

У 1990 році 14-річна команда Динамо виграла змагання у Вельсі, і нагороду Шевченко отримав з рук самого Іана Раша – легенди Ліверпуля.



Шевченко у дитячій команді Динамо / фото з відкритих джерел

У 1991 році динамівці стали чемпіонами СРСР серед юнацьких команд 15-річних. Це був, зі зрозумілих причин, останній такий турнір. З настанням Незалежності стало очевидно, що Шевченко готовий до нових викликів.



Юний Андрій Шевченко із трофеями / фото з відкритих джерел

У сезоні 1992/1993 ще неповнолітнім Андрій дебютував у професійному футболі, грав за Динамо-2 у Першій лізі і одразу ж став найкращим бомбардиром команди з 12 голами, після чого отримав виклик до молодіжної збірної України.

А що було далі – блискучі ігри за дорослу команду Динамо у чемпіонаті України та Лізі чемпіонів, перехід до Мілана, здобуття Кубка європейських чемпіонів та виграш у голосуванні за "Золотий м'яч". Згодом – чвертьфінал чемпіонату світу, дубль у ворота Швеції на домашньому Євро і чвертьфінал Євро вже у ролі тренера після того, як у кваліфікації переграли Португалію із самим Роналду. І зрештою роль не наставника, а функціонера на чолі Української асоціації футболу.