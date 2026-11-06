Ярмоленко дізнався про офіційне рішення після того, що зробив у матчі УПЛ

Андрій Ярмоленко отримав дискваліфікацію за вилучення у матчі проти Кривбаса. КДК УАФ визначив термін покарання для досвідченого футболіста Динамо.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглянув епізоди за участю двох гравців київського клубу. Окрім Ярмоленка, під санкції потрапив панамський нападник Едуардо Герреро, повідомляє сайт Динамо.

Яке покарання отримав Ярмоленко

За підсумками засідання КДК УАФ Андрій Ярмоленко отримав дискваліфікацію на три матчі чемпіонату України. Ще одна гра відсторонення для вінгера є умовною.

Покарання пов'язане з вилученням футболіста наприкінці першого тайму поєдинку 11-го туру УПЛ проти Кривбаса. У тому матчі Ярмоленко спочатку віддав результативну передачу, а згодом реалізував пенальті.

Попри червону картку, зустріч завершилася перемогою Динамо з рахунком 2:0. Для досвідченого вінгера цей поєдинок став історичним: він забив свій 125-й гол у чемпіонатах України та одноосібно очолив рейтинг найкращих бомбардирів турніру, випередивши Максима Шацьких.

Герреро також отримав дискваліфікацію

Не обійшлося без дисциплінарних санкцій і для іншого футболіста Динамо. Нападник Едуардо Герреро отримав від КДК УАФ дискваліфікацію на два матчі, ще один поєдинок він пропустить умовно.

Панамський форвард побачив перед собою червону картку вже після фінального свистка матчу 1/8 фіналу Кубка України проти Шахтаря.

Таким чином, Динамо втратило одразу двох гравців через дисциплінарні покарання. Водночас Ярмоленко точно не допоможе киянам у трьох найближчих матчах чемпіонату України:

8 листопада: Шахтар – Динамо;

21 листопада: Динамо – Оболонь;

28 листопада: Динамо – Чорноморець.

Раніше була інформація, що Андрій Ярмоленко вже взимку може завершити професійну кар'єру.