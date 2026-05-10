"Це соромно": зять Суркіса погодився з жорсткою оцінкою сезону Динамо від Ярмоленка

Після нічиєї з ЛНЗ у 27-му турі УПЛ київське Динамо ризикує фінішувати без медалей чемпіонату України. Самі футболісти розчаровані своїм сезоном і не приховують негативних емоцій навіть у спілкуванні з журналістами.

Андрій Ярмоленко, який мав намір цьогоріч завершити кар'єру гравця, відверто заявив, що нинішня позиція клубу у турнірній таблиці – це сором. Захисник Крістіан Біловар у коментарі прес-службі Динамо підтвердив, що капітан має рацію.

Що сказав Біловар про ситуацію, в якій опинилося Динамо?

Захисник, який одружений з дочкою президента Динамо Ігоря Суркіса, погодився, що Андрій Ярмоленко заслужено вважає свою роботу та зусилля партнерів по команді недостатніми.

Щодо якості гри, то мені важко сказати, нехай оцінює тренерський штаб. А стосовно результату, напевно, справді соромно. Присутній контраст з минулим сезоном, коли у нас узагалі не було жодної поразки. У цьому ж у нас і поразок багато, і нічиїх. Через це турнірне становище залишає бажати кращого, і це м'яко кажучи,

– заявив Крістіан Біловар.

При цьому захисник вважає, що погіршенню результатів і низькій позиції у турнірній таблиці є логічне пояснення.

У нас багато молодих гравців, які прийшли з U-19, вони грають свої перші матчі у Прем'єр-лізі. Тому наше завдання – виграти кубок у цьому сезоні. А в подальшому на зборах, думаю, ми добре підготуємось до наступного сезону, і буде все набагато краще,

– оптимістично дивиться у майбутнє Біловар.

Коли Динамо востаннє не вигравало медалі чемпіонату України?

Як зазначає Вікіпедія, поза чільною трійкою кияни фінішували у сезоні 2022/2023 років, коли команду тренував нині покійний Мірча Луческу.

Тоді Динамо зазнало аж шести поразок у 30 матчах УПЛ, набрали 60 очок і пропустили вперед луганську Зорю, Дніпро-1 та Шахтар, який став чемпіоном.

Цього сезону кияни вже мають гірші показники – 7 поразок і лише 48 очок за три тури до фінішу першості.

Як Динамо може врятувати для себе сезон?

Кияни мають можливість перекреслити невдачі чемпіонату за рахунок Кубка України. Вони вийшли у фінал, де зіграють проти представника Першої ліги ФК Чернігів.

Вирішальний матч відбудеться 20 травня о 18:00 на "Арені Львів".

В разі перемоги підопічні Ігоря Костюка не лише поповнять свою трофейну колекцію, але й отримають путівку до кваліфікації Ліги Європи на наступний сезон.