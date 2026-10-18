"Потрібно бути чесними": Ярмоленко вийшов із заявою після матчу проти Полісся

Андрій Ярмоленко відреагував на поразку Динамо від Полісся у 9-му турі УПЛ. Лідер киян визнав проблеми команди після матчу, який завершився звільненням Ігоря Костюка.

Київський клуб переживає непростий період, а невдача у протистоянні з житомирянами стала черговим ударом по амбіціях команди. Після фінального свистка досвідчений вінгер не став виправдовуватися та визнав, що нинішній рівень "біло-синіх" не відповідає очікуванням, передає сайт Динамо.

Ярмоленко визнав заслужену перемогу Полісся

В ефірі УПЛ ТБ Андрій Ярмоленко прокоментував невдалий матч проти Полісся. Футболіст наголосив, що суперник заслужив на перемогу, а Динамо не змогло впоратися з обороною господарів навіть після раннього вилучення у складі житомирської команди.

Вважаю, що сьогодні все закономірно. Одна команда хотіла перемогти, а інша, можливо, теж прагнула цього, але не змогла знайти ключі до оборони Полісся. Тому вважаю, що результат справедливий, а перемога Полісся – заслужена, вітаю їх,

– заявив вінгер.

Ярмоленко також пояснив, чого не вистачило киянам в атаці. За його словами, команда не завжди правильно розташовувалася на полі, а проти щільного захисту суперника потрібно було більше футболістів у штрафному майданчику та якісніше виконання останніх передач.

Окремо футболіст відповів на запитання про вплив повітряних тривог, які переривали зустріч. На його думку, обидві команди перебували в однакових умовах, тому це не може бути виправданням невдалого результату.

Відставка Костюка стала наслідком поразки

Ярмоленко переконаний, що невдача повинна стати для Динамо поштовхом до змін. Досвідчений футболіст закликав партнерів подивитися правді у вічі та визнати, що команда поки не демонструє належного рівня гри.

Думаю, ця поразка має стати для нас певним поштовхом. Потрібно бути чесними із собою та вболівальниками: наразі ми перебуваємо не на тому рівні, на якому маємо бути,

– наголосив вінгер.

Невдовзі після поєдинку стало відомо про звільнення наставника киян Ігоря Костюка. Тимчасово виконувати обов'язки головного тренера Динамо буде Мацей Кендзьорек.