Англія – Аргентина: де дивитися півфінальний матч ЧС-2026

Збірні Англії та Аргентини зійдуться у півфіналі чемпіонату світу-2026. Поєдинок відбудеться у середу, 15 липня.

На кону в цьому матчі буде не лише путівка до фіналу, а й боротьба за лідерство в бомбардирських перегонах турніру. За звання найкращого "голеодора" продовжують змагатися Гаррі Кейн, Джуд Беллінгем та Ліонель Мессі. Де дивитися півфінальну зустріч Англія – Аргентина, розповість 24 Канал.

Де можна подивитися матч Англія – Аргентина?

Українські вболівальники зможуть переглянути пряму трансляцію матчу на медіасервісі MEGOGO. Починаючи зі стадії 1/2 фіналу та до завершення турніру поєдинки будуть доступні за передплатами "Спорт" і всіма пакетами "MEGOPACK". Перегляд можливий у підрозділі "Футбол" розділу "Спорт", а також на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" і "MEGOGO Футбол Третій".

Водночас решту матчів чемпіонату світу-2026 безкоштовно транслюватиме телеканал "MEGOGO СПОРТ" у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах. Зокрема, в ефірі покажуть півфінал Англія – Аргентина.

Матч коментуватимуть Олександр Новак і Вадим Скічко. Студійна програма розпочнеться о 21:00. Разом із ведучим Віталієм Кравченком у студії працюватимуть експерти, колишній гравець збірної України, нині тренер Олександр Головко, а також спортивний журналіст, коментатор і автор ютуб-проєкту "Бомбардир" Роман Бебех.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Mercedes-Benz Stadium в Атланті (США). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.