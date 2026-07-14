Англія – Аргентина: о котрій матч півфіналу чемпіонату світу-2026

До фіналу чемпіонату світу-2026 залишився лише один крок. У півфіналі між собою зіграють збірні Англії та Аргентини.

Поєдинок обіцяє стати одним із найяскравіших на турнірі, адже на полі зійдуться дві футбольні гранди з великою кількістю зіркових виконавців. Коли та о котрій розпочнеться матч, розповість 24 Канал.

О котрій початок матчу Англія – Аргентина?

О 21:00 за київським часом розпочнеться передматчева аналітична студія, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Матч відбудеться у середу, 15 липня. Дивитися пряму трансляцію зустрічі Англія – Аргентина можна на OTT-платформі Megogo. Поєдинок буде доступний у розділі "Спорт", у підрозділі "Футбол", а також на телеканалі Megogo Футбол 1 для передплатників пакетів "Оптимальна", "Спорт" і всіх MEGOPACK.

Коментуватимуть матч Олександр Новак та Вадим Скічко. Інші поєдинки турніру транслюватимуться безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах. Зокрема, на цьому каналі також покажуть матч Англія – Аргентина.

До цього Англія та Аргентина зустрічалися між собою 14 разів. Статистика офіційних матчів залишається на боці англійців: вони здобули шість перемог, тоді як аргентинці святкували успіх тричі, ще п'ять поєдинків завершилися внічию. На чемпіонатах світу команди перетиналися п'ять разів. Востаннє ж збірні грали одна проти одної понад 20 років тому – 12 листопада 2005 року. Тоді в товариському матчі Англія перемогла Аргентину з рахунком 3:2.