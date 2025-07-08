Ді Марія повернувся в рідний клуб після 18-річної паузи: емоційна презентація

Анхель Ді Марія побудував неймовірну кар'єру в Європі. Після тривалого вояжу він повернувся в рідний чемпіонат.

Аргентинський гравець виступатиме за клуб, де розпочинав свій футбольний шлях. Він підписав контракт із Росаріо Сентраль, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу "синьо-жовтих".

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Ді Марія повернувся в Росаріо Сентраль

Угода діятиме до 30 червня 2026 року. Анхель Ді Марія гратиме під своїм улюбленим 11 номером.

"Стати чемпіоном в Сентраль – мрія, яку я не втілив. Я постараюся її реалізувати. Я мріяв про повернення довгий час. Я хотів, щоб це сталося швидше, але, на жаль, це було неможливо. Тепер все закінчилося, і сьогодні я тут, щасливий зі своєю родиною.

Повернення завжди було в мене на думці, з того дня, як я поїхав. Я хотів цього ще торік, але це було неможливо. Ми вирішили залишитися в Європі ще на рік з думкою повернутися до обговорення переїзду", – прокоментував повернення Ді Марія.

Презентація Ді Марії в Росаріо Сентраль: дивіться відео

Зазначимо, що Анхель Ді Марія повернувся в Росаріо Сентраль після 18 років виступів у Європі. Він грав у Бенфіці, Реалі, Манчестер Юнайтед, ПСЖ та Ювентусі, з якими сумарно здобув 29 трофеїв.

Довідка. У складі аргентинського клубу вінгер на початку кар'єри провів 39 матчів. У них він забив шість голів і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що напередодні зірковий Неймар продовжив контракт із рідним клубом, у який він повернувся в січні 2025 року.