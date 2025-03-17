Юна українська шпажистка здобула "золото" на Гран-прі, здолавши у фіналі олімпійську чемпіонку

У Будапешті відбулося Гран-прі з фехтування. Воно тривало з 14 по 16 березня та стало тріумфальним для 17-річної української спортсменки Анни Максименко.

Це був четвертий турнір для юної львів'янки такого рівня. До цього її найкращим результатом було 62 місце на Гран-прі в Калі у травні 2024 року, повідомляє 24 Канал.

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Шлях до "золота" Анни Максименко

Українка розпочала змагання з 1/64 фіналу. Спочатку вона здолала представницю Франції Лідіану Герсант з рахунком 15:12, після чого перемогла кенійку Олександру Ндоло та німкеню Каглу Айтекін – 15:14 і 15:10 відповідно.

В 1/8 фіналу 17-річній Анні Максименко протистояла "нейтральна" шпажистка Айзанат Муртазаєва. Українка впевнено здолала росіянку з рахунком 15:10, а у чвертьфіналі не залишила шансів представниці США Гелді Гусісян (15:8), завдяки чому гарантувала собі дебютну медаль на рівні Гран-прі.

У півфіналі львів'янка здобула ще одну впевнену перемогу. Вона з рахунком 15:9 здолала 30-річну шпажистку з Канади Леонору Маккіннон.

Суперницею української спортсменки у фіналі стала італійка Джулія Ріцці – чемпіонка Олімпійських ігор-2024 в командній першості. Поєдинок між суперницями вийшов рівним і мав драматичну розв'язку.

Українка поступалася з рахунком 9:11, але за 30 секунд до завершення часу змогла відновити паритет. На пріоритеті Анна здійснила точну контратаку та виборола таке бажане "золото" – 12:11.

Важливо. Цей тріумф став першим для українських фехтувальниць на Гран-прі з 2020 року. Тоді в Монреалі перемогу святкувала Ольга Харлан в турнірі на шаблях. Якщо ж брати до уваги тільки змагання на шпагах, то останнє "золото" було на рахунку Яни Шемякіної – Будапешт-2013.

Зазначимо, що для Анни Максименко це перша особиста медаль у кар'єрі на дорослому рівні. До цього вона здобувала тільки "срібло" на Кубку світу, але це було в командному турнірі.