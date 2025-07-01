Гімнастка із Криму та ексдружина утікача Онищенка: де зараз та чим займається Анна Різатдінова

Анна Різатдінова – колишня професійна художня гімнастка, бронзова олімпійська призерка Ріо-2016 та тріумфаторка багатьох інших змагань. Якщо деякі спортсмени після закінчення кар'єри перебувають у тіні, то Різатдінова майже не випадає із медійного простору.

Колишня гімнастка бере участь у телевізійних проєктах, відкрила власну Академію, де виховує майбутніх олімпійських чемпіонок, виховує сина та активно веде свої соціальні мережі. 24 Канал розповідає про Анну Різатдінову, її життя та заняття.

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Що відомо про спортивну кар'єру Анни Різатдінової?

Анна Різатдінова народилась 16 липня 1993 року в українському Сімферополі. Вже у 5-річному віці Анна почала свій шлях у художній гімнастиці. Її першою тренеркою стала Вероніка Бєляєва.

У 15 років спортсменка переїхала із Криму у столицю України після запрошення у збірну.

За свою спортивну кар'єру Різатдінова цілу гору разів підіймалась на подіуми на різноманітних змаганнях. Вона є чемпіонкою та призеркою світу та Європи, срібною призеркою Європейських ігор-2015, переможницею та призеркою Універсіади, а також Кубка світу і художньої гімнастики.

Однак найбільшою її нагородою за величиною є "бронза" Олімпіади-2016 у бразильському Ріо-де-Жанейро, яку завоювала у багатоборстві. У вправах зі стрічкою та м'ячем Анна продемонструвала третій результат, у булавах стала другою, а у виступі з обручем фінішувала четвертою. У підсумку Різатдінова поступилась лише двом представницям Росії.

Різатдінова на Олімпійських іграх-2016: дивіться відео

Це була її друга у кар'єрі Олімпіада. На першій у Лондоні-2012 Анна фінішувала аж 10-ю.

Коли завершила кар'єру гімнастки?

Після Олімпійських ігор у Ріо Різатдінова сповістила, що завершує свою спортивну кар'єру. Анна виклала прощальний пост в інстаграмі, де пояснила, чому вирішила попрощатись із професійним спортом одразу після виграної медалі у Бразилії.



Анна Різатдінова / Фото Getty Images

Анна зізналась, що ще на шляху до медалі у Ріо вона зрозуміла, що це останні для неї змагання. Гімнастці хотілось простого людського життя, без спортивної дисципліни, із відносинами, улюбленими хобі. Водночас Різатдінова згадувала, що тренери не підтримали таке її рішення про припинення кар'єри та намагались повернути її у великий спорт. Однак Анна не змогла знайти у собі мотивацію далі займатись професійно гімнастикою.

Я відчувала, що далі тренуватися мені вже не було сенсу. Мене досі питають: "Чи хочу я повернутися в спорт?", "Чи не шкодуєш, що кинула гімнастику?". Звичайно, ні. Це було зважене, доросле рішення, я його прийняла ще до старту Олімпіади,

– розповідала Різатдінова.

Чим та де після кар'єри займалась Різатдінова?

У 2019 році колишня гімнастка стала учасницею танцювального шоу "Танці із зірками", де дісталась до фіналу. На жаль, Анна, яка звикла перемагати, не тріумфувала цього разу. Різатдінова, яка танцювала у парі із Олександром Прохоровим, фінішувала другою, поступившись парі Євгена Кота та акторки Ксенії Мішиної.

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Багато хто вважав такий фінальний результат шоу несправедливим, адже Анна дуже красиво танцювала протягом цілого проєкту. Вона регулярно демонструвала свою розтяжку, яку дала їй гімнастика.

Також ексгімнастка брала участь в інших розважальних шоу та продовжує у них час від часу зніматись.

Водночас Різатдінова працювала на Олімпійських іграх у Токіо-2020 у студії "Суспільного". Бронзову призерку Ріо-2016 продовжують запрошуватись у спортивні студії, адже за її спиною величезний багаж досвіду.

Перебувала у шлюбі та як Різатдінова виховує сина?

Анна Різатдінова перебувала у шлюбі із скандальним олігархом Олександром Онищенком. У 2017-му році у цьому шлюбі у колишнього подружжя народився син Роман. Вже у 2019-му Анна та Олександр розлучились, тому ексгімнастка виховує сина одна. Біологічний батько не спілкується із сином.



Експодружжя Онищенко та Різатдінова / Фото з інстаграму Анни

Титулована гімнастка частенько викладає контент із сином у своїх соцмережах.

Різатдінова із сином Романом / Фото із інстаграму Анни

Нещодавно колишня гімнастка показала своїм підписникам, що разом із сином гайнула у подорож.



Різатдінова подорожує із сином / Фото з інстаграму Анни

Також Роман без своєї зіркової мами їздив у спортивний табір із командою Динамо, звідки навіть не просився завчасно додому. Таким вчинком та подорослішанням сина пишається Різатдінова.

27 липня Анна виклала в інстаграм відео із концерту відомої Дженніфер Лопес.

Відео Різатдінової із концерту Дженніфер Лопес

Відкрила власну школу та написала книгу

Із вересня 2020-го відкриті двері власної Академії Анни Різатдінової у столиці України, де вона вже виховує майбутніх олімпійських чемпіонок. Її вихованиці вже перемагають на змаганнях.

Загалом Академія буде відрізнятися своїм підходом. У залі ви не почуєте криків чи образливих слів. Першочергово для нас важливе ставлення та індивідуальний підхід до кожної дитини. У нас немає відбору, у нас є набір. Ми даємо шанс проявити себе у художній гімнастиці абсолютно кожній дитині. У майбутньому, щойно більше підготуємося, плануємо виступати на змаганнях і з радістю представляти свою академію на міжнародних українських змаганнях,

– раніше розповідала Різатдінова.

Різатдінова має власну Академію / Фото із JetSetter.ua

Водночас Анна продовжує давати майстер-класи для юних гімнасток, подорожуючи світом.

Також у 2020-му Різатдінова презентувала свою автобіографічну книгу під назвою: "Мій роман зі спортом".

Як Різатдінова спробувала свої сили у тенісі?

12 липня у своїх соцмережах Анна розповіла, що вперше вийшла на тенісний корт. Різатдінова пригадала, що ще у 5-річному віці перед нею стояв вибір – гімнастика, танці чи теніс. Тоді вона обрала гімнастику.

Швидко занурюєшся в гру, вона тебе буквально поглинає і ти не помічаєш, як пролітає час. Також розумію, чому топові спонсори супроводжують саме цей вид спорту, не тільки, тому що він вважається елітним, сама естетика тенісу дуже красива. Поєднання, краси, сили та сексуальності,

– написала під відео Анна.

Різатдінова зіграла у теніс: дивіться відео

Анна Різатдінова продовжує перебувати у медійному інфопросторі на відміну від багатьох своїх колишніх колег по гімнастичному цеху.