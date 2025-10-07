Анна Різатдінова, бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики, пригадала, як свій тренувальний процес. Колишня спортсменка розповіла про міф, який їй розвіяли лише після закінчення кар'єри.

Анна Різатдінова відверто розповіла, що під час її активної спортивної кар'єри художнім гімнасткам заборонялось пити воду. Бронзова призерка Ігор-2016 зізналась, чому вони старались не пити воду та як вона могла вплинути на їх вагу, передає 24 Канал.

Чому гімнасткам забороняли пити воду?

Різатдінова не приховувала свій шок від того, коли декілька років тому дізналась, що вживання води сприяє набору ваги виявилось справжнім міфом.

Знаємо, що було у моєму мозку… Декілька років тому я почула, що потрібно пити воду, щоб не набирати вагу. У мене виникло запитання: "Як?". До цього я 19 років чула, якщо кожен стакан води – це плюс 200 грамів. Якщо ти вип'єш два стакани, то це плюс 400 грамів. Кожен ковток води – це зайва вага. Тому ми намагались не пити воду, щоб не було цієї зайвої ваги. Зараз мені потрібно було повністю змінити своє мислення, ставлення до харчування та води, щоб зрозуміти, що воду потрібно пити. А як це працює? А як пити воду та не буде набряків? А як це можливо?

– зізналась колишня гімнастка.

Також Різатдінова розповіла, що через цей брак води в організмі була проблема зі здачею допінгових тестів.

"Тест на допінг був справжньою каторгою. Коли казали, що я здаю, то лікар нашої збірної вже знав, що це буде до ранку. Тому що ми взагалі не пили воду. Знову ж таки, здалось, що на той момент просто бракувало знань, не було все у відкритому доступі, як зараз. Треба пити воду, спортсмени повинні пити нормальну негазовану воду", – підсумувала бронзова призерка Ріо-2016.

До слова. 3 жовтня у Львові Анна Різатдінова презентувала свою оновлену книгу "Мій роман зі спортом". На презентації зібралось чимало юних гімнасток, які могли надихнутись зустрічі зі своїм кумиром.

Нагадаємо, що титулована гімнастка попрощалася з професійною кар'єрою у 2017-му році. Анна розповідала, що ще на шляху на Олімпіаду у Ріо розуміла, що це будуть її останні змагання. Гімнастці з Криму хотілось простого людського життя, без спортивної дисципліни, із відносинами, улюбленими хобі.

Відзначимо, що однією із помітних зірочок збірної України з художньої гімнастики є Таїсія Онофрійчук. Нещодавно 17-річна гімнастка підкорила публіку на змаганнях у Чехії.