Зірки Реала та Ліверпуля обмінялися зухвалими висловами в бік один одного у матчі Ліги націй

Півзахисник Реала Арда Гюлер і гравець Ліверпуля Домінік Собослаї спровокували конфлікт. Це сталося під час матчу Ліги націй між збірними Угорщини та Туреччини.

У неділю, 23 березня, відбулися матчі-відповіді плей-оф Ліги націй. В одному з них Туреччина перемогла Угорщину з рахунком 0:3.

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Що сталося між футболістами

У матчі-відповіді Гюлер забив другий гол у ворота угорців, після чого підійшов до Собослаї і приклав палець до рота, натякнувши тому замовкнути.

Так турецький футболіст відреагував на епізод, який трапився ще рік тому у товариській зустрічі команд. Тоді Собослаї під час поєдинку запитав турка: "Ти хто взагалі такий?".

Суперечка між гравцями не завершилася навіть після матчу-відповіді в Лізі націй. Собослаї залишив лаконічний коментар під фото, на якому Гюлер жестом прикладає палець до рота: "1088", натякнувши на загальну кількість хвилин, проведених турком у складі Реала в сезоні-2024/2025. Гюлер відповів Собослаї в Instagram: "Цей хлопець – просто посміховисько. Хіба шести голів недостатньо, щоб змусити тебе замовкнути?".

Відзначимо, що за підсумками двох матчів різниця м'ячів складає 1:6 на користь Туреччини.