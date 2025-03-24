Зірки Реала та Ліверпуля обмінялися зухвалими висловами в бік один одного у матчі Ліги націй
- Під час матчу Ліги націй між Угорщиною та Туреччиною виник конфлікт між Ардою Гюлером і Домініком Собослаї через попередній інцидент.
- Гюлер забив гол і жестом натякнув Собослаї замовкнути, після чого вони обмінялися коментарями в Instagram.
- Туреччина перемогла Угорщину з рахунком 0:3, а загальна різниця м'ячів за підсумками двох матчів склала 1:6 на користь Туреччини.
Півзахисник Реала Арда Гюлер і гравець Ліверпуля Домінік Собослаї спровокували конфлікт. Це сталося під час матчу Ліги націй між збірними Угорщини та Туреччини.
У неділю, 23 березня, відбулися матчі-відповіді плей-оф Ліги націй. В одному з них Туреччина перемогла Угорщину з рахунком 0:3.
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Що сталося між футболістами
У матчі-відповіді Гюлер забив другий гол у ворота угорців, після чого підійшов до Собослаї і приклав палець до рота, натякнувши тому замовкнути.
Так турецький футболіст відреагував на епізод, який трапився ще рік тому у товариській зустрічі команд. Тоді Собослаї під час поєдинку запитав турка: "Ти хто взагалі такий?".
Суперечка між гравцями не завершилася навіть після матчу-відповіді в Лізі націй. Собослаї залишив лаконічний коментар під фото, на якому Гюлер жестом прикладає палець до рота: "1088", натякнувши на загальну кількість хвилин, проведених турком у складі Реала в сезоні-2024/2025. Гюлер відповів Собослаї в Instagram: "Цей хлопець – просто посміховисько. Хіба шести голів недостатньо, щоб змусити тебе замовкнути?".
Відзначимо, що за підсумками двох матчів різниця м'ячів складає 1:6 на користь Туреччини.