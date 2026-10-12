Тренер Шахтаря несподівано покинув Україну

У донецькому клубі можуть назріти несподівані кадрові рішення. У мережі обговорюють місцезнаходження Арди Турана.

У Туреччині обговорюють візит тренера "гірників" до рідної країни одразу після поєдинку чемпіонату України. Про це повідомив ресурс NTV Spor.

Чому Туран полетів до Туреччини

За інформацією джерела, фахівець вирушив до Стамбула одразу після перемоги Шахтаря над рівненським Вересом (3:0).

Зазначається, що там запланована зустріч Турана з президентом Турецької футбольної федерації Ібрагімом Хаджиосманоглу.

Після прощання з Вінченцо Монтеллою на посаді тренера збірної Туреччини ім’я 39-річного Арди Турана знову опинилося в центрі уваги. TFF розглядає його як кандидата на пост головного тренера "ай-їлдизлів",

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що у середу, 14 жовтня, "гірники" проведуть поєдинок другого туру основного раунду Ліги чемпіонів проти грецького клубу АЕК. Матч відбудеться у Лондоні та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Чи лише збірна Туреччини розглядає Турана як майбутнього тренера

Про турецький вектор розвитку тренера Шахтаря говорять протягом певного часу. У вересні ЗМІ повідомляли, що Арда Туран може стати новим наставником Трабзонспора. Але тоді команду очолив німецький фахівець Томас Райс.

Наразі Шахтар лідирує в турнірній таблиці УПЛ з 21 заліковим балом після 8 матчів, випереджаючи "Полісся", яке йде другим, на два очки.