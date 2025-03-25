Аргентина проти Бразилії: чи зможуть чемпіони світу без Мессі здолати Вінісіуса і компанію

Дві найкращі команди Південної Америки проведуть очну битву в рамках кваліфікації на ЧС-2026. Аргентинці вже де-факто відібрались на турнір, тоді як у бразильців є певна криза в результатах.

У Південній Америці повним ходом йде кваліфікаційний турнір на чемпіонат світу-2026. У ніч проти 26 жовтня відбудуться ігри 14 туру, центральною з них буде матч між Аргентиною та Бразилією в Буенос-Айресі, повідомляє 24 Канал.

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Дербі Південної Америки

Обидві команди знаходяться за крок від виходу на Мундіаль. Велика заслуга в цьому оновленого формату змагання, адже у фінальну частину турніру виходять аж 48 команд.

У Південної Америки є аж шість прямих путівок на 10 команд. Тому навіть провал Бразилії на старті кваліфікації не вплинув на її шанси. Команда Доріваля Жуніора виграла лише 6 матчів з 13-ти, але все одно тримається на третьому місці.

Аргентина ж впевнено лідирує в турнірній таблиці та вже цієї ночі може собі гарантувати прохід на ЧС. Для цього підопічним Скалоні достатньо зіграти внічию з бразильцями або ж дочекатися втрати очок від Болівії, яка гратиме вдома з Уругваєм.

Де дивитися. Матч Аргентина – Бразилія онлайн буде показаний на ОТТ-платформі Megogo. Пряма трансляція зустрічі розпочнеться о 02:00 за київським часом.

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Тож недивно, що Аргентина є фаворитом цього принципового двобою навіть за відсутності Ліонеля Мессі. Перемога "альбіселесте" оцінюється у 2,47, тоді як бразильців – у 3,70.

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На нічию виставлений коефіцієнт 3,05. При цьому експерти очікують на малу кількість голів у зустрічі. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить аж 2,94, тоді як на ТМ2,5 – лише 1,78.

Фаворити на забитий м'яч:

Хуліан Альварес (Аргентина) – 3,50

Вінісіус Жуніор (Бразилія) – 4,50

Рафінья (Бразилія) – 4,50

Джуліано Сімеоне (Аргентина) – 5,00

Сантьяго Кастро (Аргентина) – 5,00

Ендрік (Бразилія) – 5,00

Бенхамін Домінгес (Аргентина) – 5,00

Анхель Коррес (Аргентина) – 5,50

Родріго Гоес (Бразилія) – 5,50

Ніко Пас (Аргентина) – 5,50

Нагадаємо, що саме Аргентина є чинним чемпіоном світу. У 2022 році Ліонель Мессі та компанія здобули трофей у напруженому фіналі проти Франції. Після рахунку 3:3 в ігровий час "альбіселесте" взяли гору в серії пенальті.