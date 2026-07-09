ФІФА використала авторитет Колліни, щоб закрити питання про суддівство на користь Аргентини

Розмови про заангажоване суддівство у матчі 1/8 фіналу Мундіалю між Аргентиною і Єгиптом тривають вже декілька днів. У ФІФА вирішили змусити критиків замовкнути за допомогою коментаря легендарного арбітра П'єрлуїджі Колліни.

Очільник Комітету суддів ФІФА розібрав два найбільш скандальні епізоди матчу, які нібито сприяли поразці Єгипту. Італієць помилок у роботі своїх підопічних очікувано не побачив, пише 24 Канал.

Як Колліна оцінив скасований гол Єгипту?

Одна з найбільших претензій, які були у єгиптян після поразки 2:3, стосувалася голу Мостафи Зіко, який стався на 58-ій хвилині. Його скасували після перегляду відеоповтору через фол при відборі м'яча, з якого почалася результативна атака.

Колліна пояснив, що ВАР має перевіряти фазу атакувального володіння м'ячем після кожного голу. Не існує обмежень щодо того, як далеко потенційний фол відбувся від воріт, у які зрештою залетів м'яч, чи часу, який минув від порушення до голу.

Тож той факт, що Маруан Аттія наступив на ногу Лісандро Мартінеса майже на рівні свого штрафного майданчика за десятки секунд до голу, не є перепоною для того, щоб цей епізод призвів до скасування м'яча. Адже якби арбітр вчасно свиснув порушення, не було б усієї атаки.

Що сказав Колліна про пенальті у ворота Аргентини?

Інший скандальний момент стосувався переможного голу аргентинців: перед ним проти Мохаммеда Салаха нібито фолили у штрафному майданчику південноамериканців. Єгиптяни вважають, що замість пропущеного м'яча мали отримати право на пенальті.

Колліна заявив, що в тому епізоді Хуліан Альварес спершу зіграв у м'яч, а вже потім допустив звичайний ігровий контакт із Салахом. Тож порушення не було, і аргентинці цілком мали право на розвиток атаки, з якої забили втретє.

Як Колліна оцінює роботу суддів на Мундіалі-2026?

Загалом всесвітньо відомий колишній рефері задоволений тим, як ухвалюються ключові рішення під час чемпіонату світу за допомогою системи відеоповторів. Він визнав, що деякі речі склалися не так, як міг очікувати суддівський корпус, але загалом арбітри готові працювати ще наполегливіше і готуватися до будь-якого розвитку подій.

Водночас Колліна закликав не ставити під сумнів доброчесність арбітрів і не допускати тверджень, що хтось може впливати на суддівські бригади, навіть зсередини ФІФА. Такі безвідповідальні звинувачення призводять до погроз на адресу рефері та їхніх родин, що категорично неправильно.