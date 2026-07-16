Чи покарають Аргентину після гучного скандалу на ЧС-2026

ФІФА визначилася з першими кроками після резонансного політичного банера збірної Аргентини. Попри можливість суворого покарання, фінал команда не пропустить.

Після півфінального матчу чемпіонату світу-2026 між Аргентиною та Англією увага прикута не лише до футболу, а й до подій після фінального свистка. Саме святкування аргентинців стало приводом для розслідування з боку ФІФА, повідомляє 24 Канал.

ФІФА відкриє розслідування

Міжнародна федерація футболу розпочне дисциплінарне розслідування щодо збірної Аргентини через політичний банер, який футболісти продемонстрували після перемоги над Англією у півфіналі чемпіонату світу-2026.

За інформацією COPE, ФІФА не застосовуватиме жодних санкцій до завершення турніру. Це означає, що аргентинська команда безперешкодно зіграє у фіналі світової першості.

Нагадаємо, після фінального свистка гравці "альбіселесте" вийшли на поле з банером із написом: "Мальвінські острови – аргентинські". У такий спосіб вони нагадали про територіальну суперечку між Аргентиною та Великою Британією щодо Фолклендських (Мальвінських) островів.

Яке покарання загрожує Аргентині

Регламент ФІФА забороняє демонстрацію політичних гасел, символіки та банерів під час офіційних матчів міжнародних турнірів. Саме тому дії аргентинських футболістів стали предметом дисциплінарного провадження.

Найімовірнішим покаранням для Аргентинської футбольної асоціації стане грошовий штраф. Попри те, що за аналогічний банер команду вже карали після чемпіонату світу-2014, цього разу ФІФА не планує застосовувати жорсткіші санкції.

Теоретично повторне порушення могло обернутися значно серйознішими наслідками – аж до технічної поразки або інших суворих дисциплінарних заходів. Водночас, як повідомляють іспанські та британські ЗМІ, у ФІФА вирішили обмежитися мінімальними санкціями, а остаточне рішення у справі ухвалять уже після завершення чемпіонату світу-2026.